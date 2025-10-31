KSC-Kapitän Wanitzek gerät vor S04-Duell ins Staunen: „Das ist außergewöhnlich“

Nach der englischen Pokalwoche steht für Schalke 04 der Zweitliga-Alltag wieder auf dem Programm! Königsblau muss auswärts beim Karlsruher SC ran. Mit Blick auf die Heimstärke des KSC dürfte es für S04 ein dickes Brett werden.

Doch auch aufseiten des KSC hat man großen Respekt vor Königsblau – schließlich kommt Schalke als Tabellenführer in den BBBank-Wildpark. Vor dem Duell mit den Knappen hat Karlsruhe-Kapitän Marvin Wanitzek im Interview auf das kommende Spiel gegen S04, die aktuelle Form der Knappen und ein mögliches, direktes Duell mit Loris Karius geblickt.

Vor KSC – S04: Wanitzek von Königsblau überrascht

Hallo Marvin, war mal eine ungewohnte englische Woche für euch. Im DFB-Pokal gab es das bittere Aus in Gladbach. Schmerzt die Niederlage noch oder konntet ihr das schon abhaken?

Natürlich hat die Niederlage geschmerzt, weil wir auch in dem Spiel keinen klaren Klassenunterschied gesehen haben. Es war mehr drin und wir wären natürlich gerne ins Achtelfinale eingezogen. Das hat leider nicht geklappt, aber jetzt liegt der Fokus wieder auf dem Liga-Alltag. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel am Samstag.

Was nehmt ihr trotz des Ausscheidens positiv mit?

Dass wir weiterhin auf einem guten Weg sind, dass wir über lange Strecken mithalten können und auch das Fußballerische, was wir jetzt wieder in die richtige Richtung gebracht haben. Das wollen wir jetzt bis Weihnachten durchziehen.

Schauen wir kurz auf den Oktober zurück: 3:3 in Dresden, 0:7 im Testspiel gegen Freiburg, 2:3 im Derby und das Pokalaus. Immerhin gab es noch das 4:1 in Fürth. Wie froh seid ihr, dass der Monat zu Ende ist?

Es gibt Monate, die besser laufen, und welche, die schlechter sind. Das Testspiel liegt schon einige Wochen zurück, daraus haben wir unsere Lehren gezogen. Gegen Lautern hatten wir ein gutes Spiel, das wir hätten gewinnen müssen. Dennoch kassieren wir zu viele Gegentore. In Fürth haben wir defensiv gut gestanden, aber auch gegen Gladbach hätten wir einige Treffer verhindern können. Insgesamt müssen wir die Gegentore wieder deutlich reduzieren.

Eine noch heftigere Pleite hat euer nächster Liga-Gegner Schalke in Darmstadt kassiert. Habt ihr damit gerechnet?

In der Höhe war ich schon überrascht. Schließlich hat Schalke die beste Abwehr der Liga und kassiert dann gleich vier Tore. Aber das Pokalspiel ist etwas anderes als der Liga-Alltag. Darmstadt wollte zu Hause unbedingt eine Reaktion zeigen – und die ist ihnen gelungen. Der Sieg war verdient, Schalke hatte einfach einen schlechten Tag. Ich bin mir sicher, dass sie am Samstag eine Reaktion zeigen wollen. Wenn du aus zehn Spielen acht gewinnst, ist das außergewöhnlich.

Du sprichst es an: Nach den beiden Horror-Spielzeiten ist S04 plötzlich Tabellenführer der 2. Liga. Kommt das für dich überraschend?

Ja, weil im Großen und Ganzen der Kader zusammengeblieben ist – mit kleinen punktuellen Verstärkungen. Das ist uns alles bekannt. Ich glaube einfach, dass Schalke einen sehr guten Griff mit dem Trainer hatte, der da viel Input reinbekommen hat. Von außen wirkt alles sehr stimmig. Deshalb sollten wir davor gewarnt sein, dass Schalke nicht zu Unrecht da oben steht. Ich habe es gerade schon gesagt: Wenn man 8 Spiele gewinnt und nur fünf Gegentore kassiert, ist man verdient auf dem ersten Platz.

Heimstarke Karlsruher treffen auf auswärtsstarke Knappen

Während ihr sehr heimstark seid, hat Schalke auswärts bislang vier von fünf Spielen gewonnen. Habt ihr schon einen Plan, wie ihr diese S04-Serie beenden wollt?

Wir fokussieren uns auf uns. Bei allem Respekt für Schalke: Wenn wir unsere Dinge gut machen, auf jeder Position konzentriert und wach sind, können wir in dieser Liga jeden schlagen. Das ist unser Ziel. Dennoch wissen wir, dass Schalke sehr stark unterwegs ist. Wichtig wird sein, lange die Null zu halten und stabil zu stehen. Dann kann es ein richtig gutes Spiel werden.

In solchen Spielen könnten vor allem die Fans bei einer hitzigen Atmosphäre wichtig werden.

Absolut. Beide Fanlager sorgen ja immer wieder für ausverkaufte Stadien – und das ist auch jetzt wieder der Fall. Ist auch nicht üblich in der 2. Liga, dass jede Woche die Stadien so voll sind. Unter der Woche waren bei uns 6.000 Fans in Gladbach dabei. Das zeigt, dass wir in den letzten Jahren viel richtig gemacht haben. Genauso freue ich mich auf das Spiel, weil die Schalker natürlich auch ihre Fans mitbringen werden.

Gute Erinnerungen an Schalke 04

Du giltst als einer der besten Freistoßschützen der Liga. Auf der anderen Seite steht mit Loris Karius einer der besten Keeper im Kasten. Hast du da besonders Bock, ihm per Standard einen reinzudrücken?

Ich weiß, dass Loris Karius ein überragender Torwart ist. Als deutscher Spieler verfolgt man natürlich seinen Weg, den er gegangen ist. Da freut man sich auch, dass so ein großer Name dann jetzt auch bei Schalke oder auch in der 2. Liga seine Heimat gefunden hat. Er ist sehr stabil, ein toller Torhüter, und da werde ich mit meinem Torwarttrainer in die Analyse gehen und genau hinschauen, was machbar ist – sowohl bei Standards als auch aus dem Spiel heraus. Aber am wichtigsten ist, dass wir als Mannschaft das Spiel gewinnen.

Wie sind die Vorbereitungen als Standardschütze vor einem Spiel, speziell auf den gegnerischen Torwart?

Man kann da viel mitnehmen – bei Elfmetern, Freistößen oder auch Flanken. Es geht darum, seine Gewohnheiten zu erkennen: Spekuliert er auf die Flanke oder rechnet er mit einem Schuss? Unser Torwarttrainer gibt uns da wertvolle Analysen, damit wir ein gutes Gefühl für mögliche Optionen bekommen.

Schalke dürfte für dich auch ein besonderer Gegner sein: In deinem ersten Spiel gegen Königsblau hast du 2021 direkt ein Traumtor erzielt, warst da sogar zum ersten Mal Kapitän. Seit der vergangenen Saison hast du die Binde fest übernommen. Wie sehr bist du mittlerweile in diese Rolle hineingewachsen?

Es war natürlich ein sehr besonderes Spiel für mich, weil ich erstmals auf Schalke traf. Dass ich dann als Ersatz-Kapitän mit einem schönen Tor zum Sieg beigetragen habe, war natürlich ein besonderer Moment. Über die Jahre bin ich dann sehr gereift. Ich habe mir von meinem Vorgänger Jerome Gondorf viel abgeschaut, als ich vier Jahre sein Vize war. Er war ein echter Leader, der mir auch sehr viel mitgegeben hat. Auch persönlich habe ich mich in den letzten 3-4 Jahren weiterentwickelt. Das hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin, und das macht mich natürlich auch ein Stück weit stolz.

In den letzten Jahren hat Karlsruhe immer wieder um den Aufstieg mitgespielt, doch es hat nicht ganz geklappt. Ist es in dieser Saison so weit?

Wer die 2. Liga kennt, weiß, dass Prognosen schwierig sind. Vor der Saison hätte wohl kaum jemand Schalke ganz oben erwartet. Ich sehe aktuell kein Team, das klar herausragt. Entscheidend ist, Konstanz reinzubringen und regelmäßig zu punkten. Wenn man das schafft, kommt man automatisch in ein gutes Fahrwasser. Phasen mit mehreren sieglosen Spielen gilt es unbedingt zu vermeiden. Wir sind auf einem ordentlichen Weg und wollen das fortsetzen.