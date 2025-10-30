KSC-Kapitän von S04 überrascht! Wanitzek warnt eindringlich vor Königsblau

Nach dem bitteren 0:4 in Darmstadt steht für Schalke 04 wieder der Liga-Alltag an. Doch auch in Liga zwei wartet auf Miron Muslic und Co. ein richtiger Brocken: Es geht auswärts zum Karlsruher SC. In den letzten Jahren hat S04 dort selten gut ausgesehen. Die letzten beiden Auswärtsspiele endeten chancenlos mit 0:3 und 0:2.

Der große Unterschied: In diesem Jahr kommt S04 als Zweitliga-Topmannschaft und Spitzenreiter zum Karlsruher SC. Vor dem Duell zwischen den beiden Traditionsklubs hat KSC-Kapitän Marvin Wanitzek auf das Spiel gegen Schalke 04 geblickt. Dabei ließ der Offensiv-Akteur gegenüber DER WESTEN durchklingen, dass er Schalke in der Form so nicht auf dem Zettel hatte.

S04-Höhenflug überrascht KSC-Kapitän Wanitzek

Fünf Siege am Stück, nur fünf Gegentore in zehn Spielen und Tabellenführer – Königsblau reitet in Liga zwei derzeit eine unvergleichliche Erfolgswelle. Nicht nur die S04-Fans sich ob des aktuellen Saisonverlaufes überrascht, auch Wanitzek hat mit einer so starken Schalker Mannschaft vor der Saison nicht unbedingt gerechnet, wie er dieser Redaktion verraten hat.

Auf die Frage, ob ihn der Höhenflug der Knappen überrasche, antwortete er: „Ja, weil im Großen und Ganzen der Kader zusammengeblieben ist – mit kleinen punktuellen Verstärkungen. Das ist uns alles bekannt.“ Genau das ist bei Schalke in diesen Wochen jedoch der entscheidende Faktor: die Soforthilfen, die Frank Baumann und Co. im Sommer verpflichtet haben.

Wie Wanitzek weiter erklärte, spiele Miron Muslic eine ganz bedeutende Rolle. Er sei der Vater des Erfolges. „Ich glaube einfach, dass Schalke einen sehr guten Griff mit dem Trainer hatte, der da viel Input reinbekommen hat. Von außen wirkt alles sehr stimmig“, erklärte der 32-Jährige, der in der laufenden Saison bereits sechs Torbeteiligungen geliefert hat.

Wanitzek warnt vor auswärtsstarken Schalkern

Wanitzek machte auch deutlich, dass das Spiel gegen S04 alles andere als einfach werden dürfte. „Wir sollten davor gewarnt sein, dass Schalke nicht zu Unrecht da oben steht. Wenn man 8 Spiele gewinnt und nur fünf Gegentore kassiert, ist man verdient auf dem ersten Platz“, so der KSC-Kapitän.

Besonders auswärts läuft es für Königsblau in den letzten Wochen prächtig. Von fünf Zweitliga-Auswärtsspielen hat S04 in dieser Saison vier gewonnen, drei davon zu null. Diese Serie müssen Wanitzek und Co. beenden, wenn die drei Punkte in Karlsruhe bleiben sollen. Fakt ist: Der Respekt vor Schalke ist aufseiten des KSC riesengroß.

