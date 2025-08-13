Schalke-Kapitän Karaman kündigt Muslic-Gespräch an – „Werden schauen, was Sinn macht“

Trotz der bitteren 0:1-Pleite beim 1. FC Kaiserslautern gab es für den FC Schalke 04 am zweiten Spieltag auch ziemlich gute Nachrichten: Kapitän Kenan Karaman feierte auf dem Betzenberg sein Comeback – und das schon früher als zu Beginn seiner Reha angenommen.

Ursprünglich war vorgesehen, dass Karaman im Pokal bei Lok Leipzig (Sonntag, 17. August, 15.30 Uhr) wieder erste Minuten sammelt. Doch seine Genesung schritt schneller voran – gut für S04! Ob der Schalke-Kapitän im Pokal jedoch wieder in der Startelf stehen kann, lässt der Offensiv-Akteur noch offen.

Schalke-Spielführer Karaman schon ein Startelfkandidat?

Knapp 30 Minuten vor Schluss kam Karaman in die Partie. Man merkte S04 gleich an, dass die Rückkehr des Kapitäns enorm gut tut. Er übernahm gleich Verantwortung und Spielkontrolle. Der wichtigste Spieler der Knappe ist zurück! Gleich im ersten Training der Sommer-Vorbereitung zog er sich einen Anriss des Meniskus zurück. In der Folge verpasste er die gesamte Vorbereitung und das erste Pflichtspiel gegen die Hertha (2:1).

Doch sein erstes Spiel seit seiner Verletzung habe er gut überstanden. „Ich fühle mich sehr gut. Ich hab das Spiel jetzt gut verkraftet. Ich war jetzt sechs Wochen weg, die komplette Vorbereitung und davor waren wir im Urlaub und deswegen war es jetzt für mich ein guter Schritt nach vorne definitiv, auch körperlich“, so der Routinier in einer Medienrunde am Rande des Trainings am Dienstag (12. August).

Ob es in Leipzig schon für die Startelf reicht? „Wir haben da eine sehr gute Kommunikation mit dem Trainer, sehr offen. Und da werden wir uns, die Woche mal austauschen, was da Sinn macht, was der nächste Schritt für mich wird“, so Karaman deutlich. Es klingt, als würde er in Leipzig noch einmal von der Bank kommen, ehe er dann im Nachbarschaftsduell gegen Bochum wohl sicher wieder in der Anfangsformation stehen dürfte.

Karaman warnt vor Pokal-Underdog

Die Karaman-Entscheidung dürfte wohl erst kurz vor dem Spiel und mit Absprache der medizinischen Abteilung fallen. Der ehemalige Nationalspieler der Türkei warnt in jedem Fall vor der Aufgabe in Leipzig. „Natürlich wird‘s nicht einfach. Ein guter Regionalligist, der vielleicht Ambitionen für mehr hat. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, aber natürlich sind wir da als Zweitligist selbstbewusst“, so Karaman.

„Wir haben jetzt auch schon zwei Spieltage hinter uns. Jetzt nicht, wie als Erstligist, wo es das erste Pflichtspiel wird, wo dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher ist, für Überraschungen zu sorgen“, ordnete der S04-Star ein.