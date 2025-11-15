Beachtliche Worte in „harter“ Situation: S04-Profi spricht Klartext

Schalke 04 ist zu einem Top-Team der zweiten Bundesliga gereift. Dafür ist vor allem die starke Defensive verantwortlich. Und auch Keeper Loris Karius hat einen großen Anteil an der Erfolgswelle der Knappen. Für Justin Heekeren sind das – auf seine Person bezogen – keine guten Nachrichten.

Denn Heekeren sitzt mittlerweile nahezu ausschließlich auf der Bank. Hat er die vergangene Saison noch weite Teile im Schalke-Kasten gestanden, ist er jetzt nur noch klarer Back-Up. Umso erstaunlicher ist es, wie er diese Rolle annimmt. Gegenüber der „WAZ“ spricht er über seine aktuelle Situation.

Heekeren auf Schalke nur noch zweite Wahl

Bei Königsblau ist es in diesen Tagen in vielerlei Hinsicht ungewohnt: Denn seit Ewigkeiten hat Schalke 04 kein Torhüter-Problem und keine Torhüter-Diskussion. Karius ist die klare Nummer eins und gehört zu den besten Zweitliga-Keepern der Saison. Der Routinier liefert komplett ab.

Heekeren bleibt nur der Bankplatz. Doch von Unmut ist keine Spur. Er stellt sich komplett im Dienste der Mannschaft. „Ich bin kein Typ, der den Kopf in den Sand steckt“, sagt er gegenüber der „WAZ„. „Ich bin immer Feuer und Flamme, ich will gewinnen, will, dass mein Team gewinnt. Warum sollte ich den Buhmann machen? Da habe ich nichts von und da hat die Mannschaft nichts von“, so Heekeren weiterhin. Diese Worte kann man ihm hoch anrechnen.

++ Wirtschaftlicher Befreiungsschlag? S04 winkt große finanzielle Entlastung ++

Denn auch er selbst betont, dass es in den letzten Monaten nicht immer einfach für ihn war. Besonders, als Chefcoach Miron Muslic sich für Karius und nicht für ihn entschieden hatte. „Die Entscheidung ist gegen mich gefallen – natürlich war der Sommer hart“, macht er deutlich.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heekeren genießt Erfolgswelle

Heekeren ist Schalker durch und durch, genießt es in vollen Zügen, auf Schalke Profi zu sein. Auch deshalb gibt er stets alles für das Team und den Verein. „Ich bin Schalke-Fan und werde es auch immer bleiben“, stellt er klar. Deshalb ist die aktuelle Situation auch für ihn schön – trotz seines Bankplatzes. Denn erstmals seit Jahren ist Königsblau wieder richtig erfolgreich.

Weitere News:

„Es gibt nichts Besseres, als vor der Kurve zu stehen“, beschreibt Heekeren. „Es ist Balsam für die Seele, nach den Spielen vor die Kurve zu rennen, dabei am besten noch einen Knie-Rutscher zu machen“, verriet. Dabei stellt er sein Ego hinten an – um mit Schalke und für Schalke erfolgreich zu sein.

Inwieweit Heekeren seine Zukunft auch über die Saison hinaus bei Schalke sieht, liest Du bei der „WAZ„.