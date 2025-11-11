Nächster herber Rückschlag! Situation rund um Ex-S04-Akteur wird immer schlimmer

Seine Zeit auf Schalke ist schon einige Jahre her und doch ist er bei Königsblau noch immer sehr beliebt. Viele Knappen-Fans würden Moritz Jenz wohl weiterhin gerne wieder im S04-Trikot sehen. Für ihn läuft es derzeit einmal mehr nicht wirklich. Es kommt immer dicker.

Der VfL Wolfsburg gehört bisher zu den größten Enttäuschungen der Saison. Statt um die europäischen Plätze zu spielen, stecken die Wölfe im Tabellenkeller. Und zuletzt ist es auch für Ex-S04-Verteidiger Jenz enorm bitter geworden.

Ex-S04-Profi erneut verletzt

Die späte 1:2-Niederlage beim SV Werder Bremen hat in Wolfsburg Spuren hinterlassen: Man steckt endgültig im Abstiegskampf und Trainer Paul Simonis musste gehen. Bei den Niedersachsen ziehen immer dunklere Wolken auf. Daran hat auch Jenz einen gewissen Anteil.

Denn nicht nur konnte er in den vergangenen Wochen nicht wirklich überzeugen, in Bremen war er derjenige, der in der letzten Aktion gepennt hatte. Infolge seines Fehlers fiel dann das Siegtor für die Bremer.

Und es kommt noch bitterer: Wie der VfL Wolfsburg am Dienstag (11. November) bekannt gegeben hat, wird Jenz „bis auf Weiteres“ ausfallen. Er habe sich im Spiel gegen den SVW eine schwere muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen. In den kommenden Wochen wird er seinem Team also nicht helfen können.

Wolfsburg wieder ohne Jenz

In den vergangenen Jahren hatte Jenz immer wieder mit muskulären Verletzungen und Problemen zu kämpfen. Sowohl auf Schalke als auch in Mainz und in Wolfsburg ist er aufgrund solcher Blessuren immer wieder ausgefallen.

Einmal mehr fällt er nun aus und muss seine Mannschaft von der Tribüne aus unterstützen. Für die Wölfe muss es also ohne Jenz weitergehen. Die Verletzungssorgen bei den Grün-Weißen werden – parallel zu sportlichen Situation – immer größer.