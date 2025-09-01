Deal wohl geplatzt! Transfer-Rückschlag für Schalke 04

Am „Deadline-Day“ hat Schalke 04 die letzte Möglichkeit, Neuzugänge einzutüten und den Kader so weiter zu verstärken. Doch auch auf der Abgangsseite soll und wird sich auf Schalke noch einiges tun.

Zuletzt galt neben Ilyes Hamache vor allem Ibrahima Cisse als heißer Kandidat für einen kurzfristigen Abgang. Beide Akteure sollten zu Amiens SC in die zweite französische Liga wechseln. Doch daraus wird nichts, der Deal von Cisse ist offenbar gescheitert! Bitter für Schalke 04.

Cisse bleibt vorerst bei Schalke 04

Für S04 wäre der Abgang von Cisse ein ganz wichtiger Schritt – vor allem mit Blick auf das Gehaltsgefüge der Profimannschaft. Er war bereits auf dem Weg nach Amiens, sollte ablösefrei wechseln. Doch nun der bittere Rückschlag für Königsblau: Laut Transfer-Experte Sacha Tavolieri ist der Wechsel vom Tisch. Auch „Sky“ bestätigt dies.

Genaue Hintergründe, warum der Transfer nun doch nicht zu Stande kommt, sind noch unklar. Doch Cisse wird offenbar nicht zu Amiens wechseln. So wird der Innenverteidiger weiter bei Schalke unter Vertrag stehen. Für Königsblau enorm bitter, denn Cisse spielt seit Längerem überhaupt keine Rolle mehr.

Der Nationalspieler Malis war vor drei Jahren als großer Hoffnungsträger von der Zweitvertretung des KRC Genk gekommen. Seit dem stand er magere neunmal für die Profis des S04 auf dem Platz und sorgte eher abseits des Rasens für Aufsehen.

S04-Verbleib bis Vertragsende?

Cisse sollte ursprünglich zum Nulltarif wechseln, S04 hätte den Vertrag des 24-Jährigen also aufgelöst, ehe Amiens ihn unter Vertrag genommen hätte. Da der französische Zweitligist sich nun jedoch von einem Transfer distanziert hat, wird Cisse weiterhin bei Schalke 04 auf der Payroll stehen.

Ob Königsblau ihn in diesem Sommer doch noch loswird, ist derzeit unwahrscheinlich. So könnte er gar seinen Vertrag bei Schalke erfüllen und bis Sommer 2026 bei S04 bleiben – auch wenn er kein Spiel mehr für den Revierklub machen wird. Ein bitterer Rückschlag für Frank Baumann und Co.