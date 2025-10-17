Choreoverbot für Schalke-Fans? Ultras wüten gegen Hannover 96

Wenn der FC Schalke 04 zum Auswärtsspiel nach Hannover reist, kommen stets viele Knappen mit. In den vergangenen beiden Jahren waren es insgesamt mehr als 30.000 Fans des S04, die den Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt gefunden haben.

Auch in diesem Jahr sind wieder mehr als 10.000 Schalker nach Hannover gereist. Und mit dabei hatte die aktive Fanszene des S04 eine klare Botschaft. Sie hat sich gegen Hannover 96 gerichtet.

Schalke-Fans mit klarer Borschaft in Richtung 96

Im vergangenen Jahr beeindruckten die Knappen-Fans mit einer unglaublichen „Ruhrgebiets-Choreografie“. Die Ultras des Pottkluubs zauberten einmal mehr und sorgten für Gänsehaut-Szenen. Auch in diesem Jahr war so etwas wohl geplant – doch den S04-Fans blieb das offenbar verwehrt.

Denn die aktive Fanszene des S04 rollte im Oberrang des Gästeblockes ein Spruchband aus, das ein solches Verbot thematisierte. „Neues Ticketsystem und Choreoverbot – so viel Angst vor der Schalke-Invasion?“ hieß es seitens der Knappen-Anhänger.

Es scheint, als hätten die Knappen erneut eine große Choreo über den Gästebereich geplant gehabt. Vonseiten der Hannoveraner gab es aber wohl ein Veto. Somit konnten die Knappen-Anhänger ihr Team „nur“ mit Stimme, Trommel und Fahnen unterstützen.

Fan-Invasion stets ein großes Thema

Immer wieder wird eine mögliche Fanschar von Gästevereinen in Hannover thematisiert – schließlich verfügt 96 über ein großes Stadion, das auch bei den Gästefans stets beliebt ist. Kommt ein großer Traditionsklub wie S04, werden es schnell bis zu 10.000 Fans oder mehr, die den Weg in die Heinz-von-Heiden-Arena finden.

Bei den S04-Fans ist die Fahrt nach Hannover auch wegen der nicht allzu langen Anreise enorm beliebt. 96 versuchte eine Invasion der Schalker auch mit der Umstellung des Ticketsystems verhindern – doch erneut waren es wohl mehr als 10.000 Knappen, die ihrem Team nach Hannover folgten.