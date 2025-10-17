Inmitten des Schalke-Wahnsinns: S04-Juwel erfüllt sich großen Traum

Schalke 04 setzte ein dickes Statement! Königsblau gewinnt das Topspiel bei Hannover 96 verdient mit 3:0 und holt sich so den vierten Zweitliga-Sieg in Folge. Bei Königsblau läuft es derzeit blendend – daran änderte auch das vermeintliche Top-Team der Liga aus Hannover nichts.

Doch inmitten der Euphorie und der großen Freude bei Schalke 04, ging es eine Sache völlig unter: Ein S04-Juwel feierte sein Zweitliga-Debüt. Darauf musste er lange warten. In Hannover konnte er dann doppelt und dreifach feiern.

S04-Youngster feiert besonderes Debüt

3:0-Auswärtssieg, Tabellenführung, Zweitliga-Debüt – man kann durchaus einen schlechteren Abend erleben. Mauro Zalazar konnte sich in Hannover einen Traum erfüllen und hat so einen großen Schritt in seiner noch jungen Karriere feiern dürfen.

In der Nachspielzeit des Top-Spiels zwischen Hannover und Schalke kam der Bruder von Ex-S04-Star Rodrigo Zalazar für S04-Abräumer Ron Schallenberg in die Partie. Knapp vier Minuten durfte er noch in das Spielgeschehen eingreifen, ehe der Unparteiische Martin Petersen das Spiel beendete und die große, blau-weiße Party losging.

Im DFB-Pokal kam Zalazar schon in der vergangenen Saison zum Einsatz. Bei der 0:3-Niederlage beim FC Augsburg feierte der 20-Jährige sein Profidebüt, in Liga zwei kam er bis dato jedoch noch nicht zum Einsatz. Bis zum Auswärtsspiel in Hannover.

Weitere Chancen für Zalazar?

Wieder war es ein 3:0 – nur dieses Mal für Königsblau. In der Folge kam Zalazar, der ohne schon eine echte Grinsebacke ist, nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Ein rundum gelungener Tag, den auch Bruder Rodrigo genauestens verfolgt haben dürfte. Der Aufstiegsheld kickt mittlerweile in Portugal bei Braga.

Erst „Rodri“, jetzt Mauro. Die Zalazars und Schalke – das passt einfach. Vor einem Jahr war der jüngere Bruder aus Spanien gekommen, ist damals nach seinem Wechsel deutlich als „Perspektivspieler“ deklariert worden. Mehr und mehr arbeitet er sich in Richtung „echte Spieltagsoption“. Geht seine Entwicklung dementsprechend weiter, dürfte Miron Muslic dem Youngster in den kommenden Wochen wohl weitere Minuten geben.