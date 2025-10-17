Schalke-Wahnsinn in Hannover! Irre Szenen nehmen kein Ende

Die Partie zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04 ist schon vor Anpfiff als Spitzenspiel abgestempelt worden. Beide Teams legten einen Top-Saisonstart hin und klopften ganz oben. Und das Spiel sollte das halten, was es zuvor versprochen hatte.

Viele wilde Szene auf beiden Seiten, zweit Top-Teams in Liga zwei. Vor allem nach der Pause kam es zu einer irren Aktion nach der anderen. Die Fans fielen irgendwann völlig vom Glauben ab.

Unfassbare Szene bei Hannover – Schalke

Königsblau führte früh in der Partie mit 2:0, ein Doppelpack von Star-Stürmer Moussa Sylla brachte Schalke doppelt in Führung. Danach versuchte es Hannover auf allen Wegen. Und in den Minuten nach der Halbzeit wurde es dann skurril, um nicht zu sagen völlig wahnsinnig.

Mehr in Kürze….