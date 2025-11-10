Wahnsinn um Ex-Schalke-Talent geht weiter! Gelingt dieses Mal der große Coup?

Drei Jahre stand er beim FC Schalke 04 unter Vertrag, spielte mit S04 noch in der Bundesliga und zählte zu den großen Talenten des Klubs. Allerdings spielte er überwiegend für die U23, der große Durchbruch wollte ihm in Gelsenkirchen nicht gelingen.

Mittlerweile ist Haji Wright in der zweiten englischen Liga, der Championship, ein echter Star. 16 Tore in der vorletzten Saison, 12 Tore in der vergangenen Spielzeit, acht Tore in der laufenden Spielzeit: Der Ex-Schalke-Stürmer hat sich bei Coventry City zu einem Top-Angreifer entwickelt. Und nicht nur das.

Ex-Schalke-Akteur Wright feiert nächsten Hammer

Über Klubs in den Niederlanden und in der Türkei landete der US-Angreifer 2023 in Coventry. In England hat Wright sein großes Glück gefunden. Er ist nicht nur Stammspieler und Torjäger, sondern auch Publikumsliebling. Er ist in Coventry zur Identifikationsfigur und Erfolgsgarant geworden.

Mit einer solchen Entwicklung war auf Schalke noch nicht zu rechnen – damals galt er als großes Talent, der seine Leistungen jedoch nicht konstant abrufen kann. In Coventry macht er das und sorgt in dieser Saison für so manchen Hammer.

++ Elgert-Wende auf Schalke! Kommt plötzlich doch alles anders? ++

Mehr als zehn Torbeteiligungen hat er schon auf seinem Konto. Dazu steht er mit Coventry souverän auf Platz eins. Zuletzt hat man das Top-Spiel gegen Stoke City mit 1:0 gewinnen und somit den Abstand auf die Plätze dahinter vergrößern können.

Gelingt der Premiere-League-Aufstieg?

Zweimal in den vergangenen drei Saisons stand Coventry am Ende der Saison in den Aufstiegs-Playoffs. Doch der ganz große Wurf sollte nicht klappen. In diesem Jahr sieht alles danach aus, als könnte der Aufstieg tatsächlich klappen. Derzeit sind die nicht nur das beste, sondern auch das konstanteste Team der Liga. Es wäre das erste Mal seit 2001, dass Coventry erstklassig spielt.

Weitere News:

Für Ex-Schalke-Talent Wright dürfte das der große Traum – mit Coventry aufzusteigen, wäre sicherlich der größte Erfolg seiner Karriere. Dafür sollte 27-Jährige weiterhin so zuverlässig knipsen wie zuletzt. Dann könnte aus dem Traum tatsächlich Realität werden.