Bittere Kunde für Schalke und Muslic! Nächster Neuzugang fehlt mehrere Wochen

Eine äußerst bittere Nachricht inmitten des Höhenflugs: Schalke 04 schwebt weiterhin auf Wolke sieben, ist nach dem 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98 gar mindestens für eine Woche Tabellenführer. Doch jetzt folgt ein echter Rückschlag für Königsblau.

Denn Neuzugang Christian Gomis, der gegen Darmstadt kurz nach seiner Einwechslung angeschlagen ausgewechselt werden musste, wird Schalke vorerst fehlen. Dies bestätigte der Pottklub am Montag (27. Oktober).

Offensiv-Akteur fehlt Schalke mehrere Wochen

Diese Nachricht trübt die Schalker Glückseligkeit in diesen Tagen ein wenig: Gomis hat sich im Spiel eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen und wird Miron Muslic mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Damit ist der nächste Offensiv-Akteur verletzt.

Vor dem Spiel gegen die Lilien hatte sich erst Christopher Antwi-Adjei eine muskuläre Verletzung zugezogen. Auch er könnte weiterhin ausfallen. So langsam wird es offensiv bei Königsblau wieder dünn. Denn mit Zaid Amoussou-Tchibara ud Emil Höjlund werden zwei Sturm-Talente noch lange fehlen. Dazu ist auch Peter Remmert erst kürzlich von einer schwereren Verletzung zurückgekommen.

Im Spiel der U23 in Velbert (3:1) feierte Remmert sein Comeback und traf bei seiner Rückkehr direkt. Er erzielte das 3:1 und zeigte so, dass er bald auch für die Profis wieder eine Alternative sein dürfte. Wie schnell dies der Fall sein wird, ist jedoch noch unklar.

Verletzung nach Premieren-Tor

Besonders bitter für Gomis: Erst in Hannover (3:0) hatte er seinen ersten Treffer für Schalke 04 feiern können. Er erzielte den 3:0-Siegtreffer für Königsblau. In der Folge hatten die S04-Fans gehofft, dass der Senegalese nun so richtig in Fahrt kommt. Doch nun wird er von einer muskulären Verletzung ausgebremst.

Zusammen mit Timo Becker, der aufgrund eines Innenbandrisses wohl noch die gesamte Hinrunde verpassen wird, sind derzeit also zwei der fünf Neuzugänge verletzt. Bislang haben Muslic und S04 jeden Ausfall enorm gut kompensieren können. Gelingt dies auch in den kommenden Spielen?