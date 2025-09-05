Gladbach – Schalke im Live-Ticker: Früher Rückschlag für S04!

Gladbach – Schalke! Was nach einem Bundesliga-Duell auf Top-Niveau klingt, ist in diesen Tagen ein Testspiel zwischen einem Zweitligisten und einem kriselnden Bundesligisten. In der Länderspielpause treffen die beiden Traditionsklubs nun in einem Testspiel aufeinander.

Dabei wird es sowohl für Gladbach-Coach Gerardo Seoane als auch für Schalke-Trainer Miron Muslic darum gehen, gewisse Abläufe noch besser einzustudieren und an Kleinigkeiten zu feilen. Die Partie Gladbach – Schalke könnte also durchaus interessant werden.

Gladbach – Schalke im Live-Ticker:

Kann der S04 seinen guten Saisonstart auch im Test gegen den Bundesliga-Klub bestätigen? Kann Gladbach die offensiven Ladehemmungen beiseiteschaffen? Alle Infos, alle Highlights, alle Tore bekommst Du hier im Live-Ticker. Bei uns verpasst Du nichts.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gladbach – Schalke 1:0 (-:-)

Tore: –

Aufstellung: Heekeren – Becker, Ayhan, Sanchez – Gantenbein, Zalazar, El-Faouzi, Porath – Bachmann, Karaman – Gomis

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

5′: Tooooor für Gladbach! Luca Netzt taucht alleine vor dem Tor auf und lupft den Ball über Heekeren.

3′: Erste Großchance für Schalke. Karaman nimmt im Strafraum eine Volleyabnahme direkt vor Omlin – doch verfehlt kläglich.

1′: Anpfiff! Das Testspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke ist gestartet.

14.28 Uhr: In knapp 30 Minuten geht es auf dem Fohlenplatz in der Nachbarschaft des Borussia-Parks los!

14.17 Uhr: Besonders spannend: Neuzugang Gomis wird gleich ins kalte Wasser geworfen und startet. Dazu hat Muslic gleich mehrere Youngsters aus der U19 und der U23 mitgenommen. Luca Vozar und Mika Wallentowitz kommen aus der A-Jugend, Paul Pöüperl, In-gyom Jung und Jean-Paul Ndiaye aus der zweiten Mannschaft.

Die weiteren Spieler auf der Ersatzbank: Luca Podlech, Johannes Siebeking, Anton Donkor, Henning Matriciani, Ron Schallenberg, Christopher Antwi-Adjei und Amin Younes.

14.15 Uhr: Die Aufstellung ist da. Muslic schickt folgende Elf zu Beginn auf den Rasen: Heekeren – Becker, Ayhan, Sanchez – Gantenbein, Zalazar, El-Faouzi, Porath – Bachmann, Karaman – Gomis.

Neben Ibrahima Cisse, Vitalie Becker, Nikola Katic und Moussy Sylla, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, sind auch Loris Karius, Hassan Kurucay, Max Grüger, Bryan Lasme und Emil Höjlund nicht mit von der Partie. Karius, Kurucay, Lasme und Höjlund werden geschont, Grüger hat sich den Zeh gebrochen und wird „vorerst ausfallen“, wie es vonseiten des S04 heißt.

12.30 Uhr: Schon vor dem Spiel gibt es für alle Fans einen Grund zur Freude: Schalke wird den Test gegen den Bundesligisten – wie üblich – auf dem vereinseigenen YouTube-Account live übertragen.

12.04 Uhr: Vor dem Testspiel hat Cheftrainer Miron Muslic im Training für Überraschung gesorgt. Denn gleich vier Spieler aus der Knappenschmiede trainierten mit den Profis: Paul Pöpperl und In-gyom Jung aus der U23 sowie die U19-Talente Luca Vozar und Mika Wallentowitz, die in der laufenden Saison für viel Aufregung sorgen. Werden sie auch im Testspiel die Chance bekommen, sich zu zeigen?

11.14 Uhr: Während der S04 mit neun Punkten aus vier Spielen enorm gut gestartet ist, sind die Fohlen schleppend aus der Sommerpause gekommen: 0:0 gegen den HSV, 0:1 in Stuttgart. Bislang hat Gladbach in der Bundesliga noch kein Tor erzielen können.

Weitere News:

Freitag, 05. September, 1o.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. Anstoß ist um 15 Uhr in Gladbach.