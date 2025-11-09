Schalke-Boss Tillmann packt über Genossenschaft aus – seine Worte lassen keine Zweifel

Die auf Schalke eG – die neu gegründete Genossenschaft des Pottklubs ist eines der größten Projekte der letzten Jahre. Umso enttäuschender ist es, dass das Projekt (noch) nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Dies hat S04-Vorstandsboss Matthias Tillmann einmal mehr betont.

Am Sonntag (09. November) fand die erste Generalversammlung der auf Schalke eG. Laut „Sky“ sollen knapp 300 Genossen vor Ort gewesen sein. In diesem Rahmen gab Tillmann ein wirtschaftliches Update und blickte gemeinsam mit allen, die Anteil erworben hatten, in die Zukunft. Dabei lieferte er ein konkretes Ziel.

Mit diesem Schritt hatte sich der FC Schale 04 die große wirtschaftliche Entlastung erhofft: Zu Beginn des Jahres hatte der S04 die Genossenschaft ausgerufen. Mit ihr sollten gewisse Einnahmen generiert werden, um die finanzielle Situation des Pottklubs schneller zu entlasten. Doch der ganz große Sprung ist ausgeblieben.

Auch, weil vielen Mitglieder das Vertrauen fehlte. Auch in das Modell, aber vor allem in die Personen, die hinter diesem Projekt stecken. Allen voran Tillmann. Dieser hat sich nun zum Stand der Genossenschaft geäußert. Knapp acht Millionen hat die Genossenschaft bisher eingebracht, 8171 haben sich dem Projekt mit Anteilen bisher angeschlossen.

„Unsere Erwartungen waren ambitionierter. Wir haben noch Luft“, erklärte Tillmann laut „Sky“ gegenüber den anwesenden Genossen. „Wie viel, da können wir nur schätzen“, ergänzte er. Schalke hatte sich mehr erhofft. Und doch bringen auch die bisher eingenommenen acht Millionen Euro einen gewissen Spielraum mit sich. Vor allem mit Blick auf die DFL-Auflagen, die auch in Zukunft eingehalten werden müssen.

Großes Ziel im Blick

Doch was können die Genossen, können die Fans, kann Schalke von der Genossenschaft noch erwarten? Tillmann verkündete einen Tag nach dem 1:0-Sieg über die SV Elversberg ein konkretes Ziel: Im kommenden Jahr möchte man die zweistellige Millionen-Marke knacken. Die zehn Millionen hat man also bereits fest im Blick.

Einen genauen Zeitplan, wann dieses Ziel im besten Fall erreicht werden soll, gab es jedoch nicht. Fakt ist: Die Genossenschaft bleibt ein Zukunftsprojekt, soll nicht nur 2026, sondern auch die Jahre danach weiteres Geld bringen. Mit jedem Sieg dürfte der Anreiz, Schalke finanziell zu unterstützen, steigen.