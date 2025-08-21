Transfer offiziell! Schalke bedient sich bei der Konkurrenz

In den vergangenen Wochen ist es bei Schalke 04 rund um Neuzugänge ein wenig ruhig geworden. Nach dem Verkauf von Eigengewächs Taylan Bulut, der für knapp sechs Millionen Euro zu Besiktas Istanbul gewechselt ist, legt Königsblau nun jedoch nach.

Schalke die Verpflichtung von Finn Porath jetzt offiziell bekanntgegeben. Der 28-Jährige ist flexibel einsetzbar, kann sowohl links als auch rechts spielen und füllt damit gleich zwei Kaderbaustellen des S04 aus. Der Deal ist pünktlich vor dem Spiel gegen Bochum (Samstag, 23. August, 20.30 Uhr) offiziell geworden.

Schalke holt Becker-Kumpel aus Kiel

Porath kennt die zweite Bundesliga bestens, hat in der Vergangenheit gemeinsam mit S04-Vizekapitän Timo Becker in Kiel Bundesliga gespielt. Im offiziellen Vorstellungsvideo auf den Social-Media-Kanälen von Schalke führte Porath ausgerechnet ein Videotelefonat mit Becker, in dem er ihm seinen Wechsel mitteilte. Nun sollen unter anderem die beiden Königsblau wieder in die Erfolgsspur bringen. Es ist der nächste kluge Deal von Frank Baumann und Co.

Wie „Sky“ berichtet, überweist Königsblau etwas eine halbe Million Euro an Holstein Kiel – es durchaus ein kluger Deal der Schalke-Bosse um Frank Baumann, schließlich kann Becker mehrere Positionen gleichzeitig bekleiden und bringt so eine gewisse Variabilität in den Kader.

++ Schalke 04 macht Mega-Ankündigung offiziell – und erfüllt großen Fan-Wunsch ++

Im vergangenen Jahr kickte er mit Kiel noch in der ersten Bundesliga, kam dort auf 31 Einsätze, in denen er vier Torbeteiligungen verbuchen konnte. In den ersten drei Pflichtspielen kam er bei Kiel von der Bank.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Stammplatz bei Königsblau?

Schalke plant mit Porath auf der rechten Schiene – dazu könnte er auch auf links und im Zentrum aushelfen. In den kommenden Wochen wird er sich mit Adrian Gantenbein um einen Stammplatz konkurrieren. Allerdings dürfte Porath nicht die schlechtesten Chancen haben, schließlich bringt er eine gewisse Qualität mit. Diese unterstreicht auch nochmal Schalke-Chef Youri Mulder: „Finn ist ein vielseitiger Spieler, der über Jahre gute Leistungen in Kiel abgerufen hat. Mit seiner intensiven Spielweise und seinem guten Auge für Spielsituationen passt er sehr gut in unser Team.“

Weitere News:

Porath zeigt sich für den Wechsel auch enthusiastisch: „Nach vielen erfolgreichen Jahren in Kiel bin ich für die Zeit sehr dankbar. Ich freue mich, jetzt auf Schalke zu spielen. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen aufgezeigt, wie ich mit meinen Stärken in die Mannschaft passe. Das möchte ich zeigen und kann es kaum erwarten, mit den Jungs gemeinsam auf den Trainingsplatz zu gehen.“ Da er sowohl einige Akteure als auch die Liga bestens kennt, dürfte sich der Neuzugang schnell auf Schalke einleben. Mit Porath schließt Schalke die Lücke, die durch den Bulut-Abgang entstanden ist!

>>> Folge uns auf TikTok <<<