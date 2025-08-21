Transfer-Hammer! Schalke bedient sich bei der Konkurrenz

In den vergangenen Wochen ist es bei Schalke 04 rund um Neuzugänge ein wenig ruhig geworden. Nach dem Verkauf von Eigengewächs Taylan Bulut, der für knapp sechs Millionen Euro zu Besiktas Istanbul gewechselt ist, legt Königsblau nun jedoch nach.

Laut „Sky“ steht Schalke kurz vor der Verpflichtung von Finn Porath. Der 28-Jährige ist flexibel einsetzbar, kann sowohl links als auch rechts spielen und füllt damit gleich zwei Kaderbaustellen des S04 aus. Der Deal soll noch vor dem Spiel gegen Bochum (Samstag, 23. August´, 20.30 Uhr) offiziell werden.

Schalke holt wohl Becker-Kumpel aus Kiel

Porath kennt die zweite Bundesliga bestens, hat in der Vergangenheit gemeinsam mit S04-Vizekapitän Timo Becker in Kiel Bundesliga gespielt. Nun sollen unter anderem die beiden Königsblau wieder in die Erfolgsspur bringen. Es ist der nächste kluge Deal von Frank Baumann und Co.

