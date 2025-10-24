Ex-Schalker liefern sich heftigen Schlagabtausch – einer kann nur tatenlos zusehen

Während der FC Schalke 04 derzeit auf einer echten Erfolgswelle in der zweiten Bundesliga reitet, kämpfen etliche Ex-Spieler des Pottklubs in ganz anderen Sphären um Punkte und Siege. Immer wieder sich Ex-Schalker in internationalen Partien zu finden. So zum Beispiel in der Europa League.

Am Donnerstag (23. Oktober) kam es auf internationaler Bühne zum Duell des OSC Lille gegen PAOK FC. Das Spiel hatte einiges zu bieten und drei Schalker waren mittendrin. Zwei konnten am Ende mit einem dicken Lächeln und drei Punkte vom Platz gehen.

Heißes Duell zwischen Ex-Schalke-Stars

Die königsblaue Außenverteidigerzange liefert man wieder ab! Aufseiten von PAOK stehen mit Abdul Rahman Baba und Jonjoe Kenny gleich zwei Ex-Knappen unter Vertrag. Baba stand von August 2016 bis Januar 2019 bei Königsblau unter Vertrag, spielt mit Schalke gar noch in der Champions League. Kenny hingegen kam im Januar 2019 zu Schalke und blieb eine Saison in Gelsenkirchen.

Mittlerweile spielen die beiden Ex-Schalker zusammen in Griechenland bei PAOK und kämpfen unter anderem um das Weiterkommen in der Europa League. Gegen Lille konnte man überraschend und hochdramatisch drei Punkte einfahren.

Sieben Tore, ein verschossener Elfmeter und eine gelb-rote Karte aufseiten der Griechen: diese Partie hatte einiges zu bieten. Am Ende stand ein 4:3-Erfolg für Baba, Kenny und PAOK auf der Anzeigetafel. Die beiden ehemaligen Schalker stand dabei jeweils die ganze Spielzeit über auf dem Platz, hatten so also einen großen Anteil am ersten Europa-League-Sieg der Griechen in dieser Saison.

Bentaleb kann nur zuschauen

Für Lille hingegen war es die erste Niederlage in der noch jungen Europa-League-Saison. Zuvor hatte der französische Top-Klub gegen Brann Bergen (2:1) und bei der AS Roma (1:0) gewonnen. Jetzt folgte der erste Dämpfer und Ex-Schalke-Star Nabil Bentaleb musste das ganze von der Bank aus anschauen. Der Algerier kam nicht zum Einsatz, konnte seinem Team also nicht helfen.

Der 30-Jährige stand fünf Jahre bei S04 unter Vertrag, erlebte auf Schalke jedoch überwiegend eine schwere Zeit. Seit 2023 kickt er in Lille. In den ersten beiden Europa-League-Partien stand er noch in der Startelf, gegen PAOK kam er dann nicht zu Einsatzminuten und musste sich die bittere Pleite von der Bank aus anschauen.