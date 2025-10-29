Das Warten hat bei Darmstadt – Schalke ein Ende! Muslic und Co. sind heilfroh

Darmstadt gegen Schalke, Teil zwei! Am vergangenen Freitag hat Königsblau das Zweitligaspiel gegen Darmstadt 98 knapp mit 1:0 für sich entschieden. Jetzt treffen die beiden Mannschaft schon wieder aufeinander – dieses Mal im DFB-Pokal in Darmstadt!

Mit Blick auf das Personal des S04 gibt es sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Während zwei weitere Stammkräfte für das Spiel Darmstadt – Schalke ausfallen, steht ein S04-Talent erstmals seit seiner schweren Verletzung wieder im Profikader.

S04-Juwel feiert bei Darmstadt – Schalke sein Comeback

Der Shootingstar des ersten Spieltags ist zurück, Peter Remmert steht erstmals seit Anfang August im Profikader des FC Schalke 04. Fast drei Monate war er aufgrund einer schweren Knöchelverletzung, die er sich am zweiten Spieltag in Kaiserslautern (0:1) zugezogen hatte, außen vor. Zuletzt feierte er in der U23 sein Comeback. Jetzt kann auch Miron Muslic wieder auf den Angreifer zurückgreifen.

Beim 3:1-Sieg der S04-Zweitvertretung in Velbert erzielte den dritten Treffer und feierte so ein rundum gelungenes Debüt. Ein ähnliches Szenario wird sich Muslic nun auch beim Auswärtsspiel in Darmstadt wünschen.

++ Baumanns Geniestreich bei Schalke 04 – wird er zum finanziellen Befreiungsschlag? ++

Fakt ist: Die Kaderrückkehr von Remmert kommt für Muslic und Schalke zur richtigen Zeit. Denn viele andere Offensivkräfte von Königsblau fehlen verletzungsbedingt. Offensiv gehen Muslic langsam die Alternativen aus. Mit Christian Gomis, Christopher Antwi-Adjei, Bryan Lasme, Emil Höjlund und Zaid Amoussou-Tchibara fehlen gleich fünf Offensivspieler – eine Rückkehr von einer der fünf Spieler ist derzeit auch nicht in Sicht.

Muslic schont Becker

Neben den fehlenden Offensivspielern fehlen bei S04 auch die beiden Beckers. Timo Becker fehlt ohnehin noch länger. Er hatte sich gegen Fürth (1:0) das Innenband im Knie gerissen. Dazu steht auch Vitalie Becker, einer der großen Shootingstars der laufenden Zweitliga-Saison, im Kader. Er wird nach Angaben des Vereins geschont, da er in den vergangenen Wochen enorm viele Minuten abgespult hat.

Weitere News:

In der Vergangenheit hatte Becker schon einige Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur. Daher haben sich Muslic und sein Team dazu entschieden, bei dem jungen Linksverteidiger kein Risiko eingehen zu wollen.