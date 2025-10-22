Fans wird angst und bange! Schlägt der Schalke-Schreck schon wieder zu?

21 Punkte aus neun Spielen, vier Siege am Stück, die beste Defensive der Liga: Schalke 04 spielt bis dato eine hervorragende Saison. Miron Muslic hat Königsblau mächtig umgekrempelt – auf und neben dem Platz. Mit dem Sieg bei Hannover 96 (3:0) hat Schalke 04 ein echtes Statement setzen können. Doch jetzt wartet auf Königsblau der nächste dicke Härtetest.

Denn mit Darmstadt 98 kommt vielleicht DER Angstgegner der vergangenen Saison in die Veltins-Arena. Das irre 3:5 im Hinspiel dürfte jedem Schalker noch in Erinnerung sein. Dabei ist vor allem ein Darmstädter zum Schalke-Schreck geworden.

Verhindert Schalke die nächste Lidberg-Show?

Drei Tore im Hinspiel, zwei im Rückspiel: Isac Lidberg hat Königsblau in der vergangenen Saison im Alleingang kurz und klein geschossen. Vor allem im Hinspiel, bei dem S04 eine 3:0-Führung wegwarf und im heimischen Wohnzimmer noch 3:5 verlor, war er der überragende Mann.

Von sieben Toren, die der SVD in der letzten Saison gegen Schalke erzielt hat, hat Lidberg fünf selbst gemacht. Er ist die personifizierte Lebensversicherung der Lilien, sammelte bis dato in neuen Zweitliga-Spielen neun Torbeteiligungen. Auch in der laufenden Spielzeit liefert der Schwede also wieder ab.

++ Schalke-Held in Rekordzeit! Muslic mit kleiner Spitze gegen Fans ++

Jetzt kommt es für Lidberg zum großen Wiedersehen mit seinem Lieblingsgegner – dem ein oder anderen Schalke-Fans dürfte der kalte Schweiß schon über die Stirn laufen. Fertigt Lidberg Schalke erneut im Alleingang ab?

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Irre Kohfeldt-Serie gegen S04

Aufgrund der starken Defensive, des Laufes, den S04 derzeit hat und des Selbstbewusstseins der Knappen ist davon nicht auszugehen. Denn die Abwehr in dieser Saison ist nicht im Ansatz mit der Abwehr aus der vergangenen Saison zu vergleichen. Schalke hat in dieser Saison schon gezeigt, dass man starke Einzelspieler aus dem Spiel nehmen und gute Mannschaft bezwingen kann.

Weitere News:

Neben der irren Torquote von Lidberg gegen Schalke 04 spricht jedoch noch ein weiterer Fakt für die Lilien: die irre Serie von Trainer Florian Kohfeldt gegen S04. Sechs Spiele mit Werder und Darmstadt und noch kein einziges Mal ging er mit seinem Team als Verlierer vom Platz. Schalke spielt am Freitag (24. Oktober, 18.30 Uhr) also nicht nur um drei Punkte und die Fortsetzung einer starken Serie, sondern auch gegen zwei böse Vorzeichen.