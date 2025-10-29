Schalke geht in Darmstadt baden! Dabei wird DIESE Szene zum Knackpunkt

Schalke 04 ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Königsblau verliert das Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 deutlich und auch in der Höhe verdient mit 0:4 und hat sich somit die erste dicke Klatsche der Saison abgeholt. An diesem Abend lief für Schalke gar nichts zusammen.

Eine Szene in der ersten Hälfte stand dafür symbolisch. Mittendrin: Schalke-Kapitän Kenan Karaman, der das Spiel in eine ganz andere Bahn hätte leiten können. Er dürfte sich nach dem Spiel mächtig ärgern.

Erst die XXL-Chance für Schalke, dann das Gegentor

Es läuft die 22. Minute. Nach einer wilden Anfangsphase bekommt Schalke einen Freistoß aus dem Halbfeld zugesprochen. Die Kugel landet über Umwege bei Karaman, der plötzlich frei vor SVD-Keeper Marcel Schuhen an das Spielgerät kommt. Im Fallen versucht er die Kugel über die Linie zu drücken, doch Schuhen steht goldrichtig und kann den Einschlag so noch verhindern. Es war die erste Hammer-Chance in dem Spiel und wieder einmal hätte Schalke recht früh in der Partie zuschlagen können.

In den vergangenen Wochen sind solche Bälle ins Tor geflogen, in Darmstadt war dies anders. Und aus S04-Sicht sollte es noch viel bitterer kommen: Denn der anschließende Eckball für Königsblau brachte das 1:0 – allerdings für die Gastegeber.

Die Lilien klärten den Eckstoß und schalteten dann über Isac Lidberg und Kilian Corredor blitzschnell um. Am Ende des Spielzuges war es Mittelfeldmann Hiroki Akiyama, der im zweiten Anlauf zum 1:0 für den SVD traf. Hat Schalke in den Wochen zuvor mit ihrer Defensive und der Standardstärke überzeugt, ist den Königsblauen dort ein eigener Eckball mächtig um die Ohren geflogen.

Darmstädter Doppelschlag schockt S04

Landet der Ball von Karaman im Tor, könnte das Spiel eine ganz andere Wendung nehmen. Doch so klingelte es auf der anderen Seite und nur fünf Minuten später erhöhten die Darmstädter auf 2:0. Dieses Mal war es ein Eckball der Hessen, der das Tor brachte. Auch in dieser Szene war Schalke völlig unsortiert und schläfrig. Zwei Standardsituationen brachten das königsblaue Unheil an diesem Abend.

Allen voran Karaman dürfte sich mächtig ärgern, dass der Ball nicht im Netz landete. Denn ausgerechnet der sonst so starke und ballsichere Kapitän war es, der mit zwei fatalen Fehlpässen das 0:3 und 0:4 aus S04-Sicht eingeleitet hatte. Ein gebrauchter Abend für Schalke, Karaman und Miron Muslic!