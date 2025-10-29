Darmstadt – Schalke zeigt es deutlich: Steuert Muslic auf ein großes Problem zu?

Königsblau bekommt einen richtig fetten Dämpfer! Miron Muslic und sein Team bekommen die erste dicke Niederlage dieser Saison – mit 0:4 verliert Schalke in Darmstadt und scheidet damit aus dem DFB-Pokal aus. An diesem Abend lief für S04 gar nichts zusammen.

Schalke offenbarte große Schwächen und ein Problem, das für Muslic und Co. im Laufe der Saison noch zu einem echten Thema werden könnte: die Kaderbreite. Denn vor allem offensiv hatte der S04-Coach kaum Optionen.

Schalke wird in Darmstadt abgefertigt

Schon vor dem Spiel in Darmstadt war allen Schalkern klar: Mit der aktuellen Personallage wird es am Böllenfalltor enorm schwer. Denn es fehlte mit Timo Becker nicht nur der Vize-Kapitän und mit Vitalie Becker einer der Shootingstars der bisherigen Saison. Vor allem in der Offensive mussten einige Akteure passen.

Mit Christian Gomis, Christopher Antwi-Adjei, Bryan Lasme, Emil Höjlund und dem Langzeitverletzten Zaid Amoussou-Tchibara fehlten gleich fünf Offensivkräfte, die nicht nur für mehr Power im Angriff hätten sorgen, sondern auch für die Grundstruktur des Schalker Spiels enorm wichtig gewesen wären.

++ Gespenstische Stille bei Darmstadt – Schalke – Notfall lässt Stadion verstummen ++

Mit Becker, Becker, Antwi-Adjei und Gomis fehlten gleich vier potenzielle Stammspieler. Wie man in Darmstadt deutlich gesehen hat, kann Schalke das nicht kompensieren. Gegen die Lilien fehlte es an allen Ecken und Enden. Doch vor allem das Schalker Pressing, das in den Wochen so gut funktioniert hat, kam überhaupt nicht zum Tragen.

Neue Wintereinkäufe für die Breite nötig

Die Kaderbreite bei Schalke 04 stimmt nicht und kann mit einigen anderen Zweitligisten schlichtweg nicht mithalten. So ehrlich muss Königsblau bei all den Erfolgen in den letzten Wochen sein. Mit Blick auf das Wintertransferfenster und der restlichen Zweitliga-Saison wird Schalke auf dem Transferfenster nachlegen, sofern man dauerhaft in den oberen Tabellenregionen verweilen möchte.

Weitere News:

Sportchef Frank Baumann und Co. haben im vergangenen Sommer auf gezielte Soforthilfen gesetzt. Es kamen vor allem Spieler für die Startelf, die das Team besser machen. Schalke hat eine Achse gebildet. Die Breite blieb da ein wenig auf der Strecke – auch, weil es finanziell auf Schalke weiter düster aussieht. Das hat das Spiel in Darmstadt deutlich gezeigt.