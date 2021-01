Schalke 04: Euphorie in Frankfurt – fällt S04 dem „Rückkehrer-Effekt“ jetzt zum Opfer?

Kann Schalke 04 seinen Erfolg aus dem Hoffenheim-Spiel am kommenden Spieltag wiederholen? Gegen Eintracht Frankfurt wollen die Knappen zeigen, dass der Erfolg kein Einzelfall war.

Doch für Schalke 04 ist dabei kurzfristig eine unberechenbare Variable dazukommen. Denn auch die Eintracht hat seine eigene Rückhol-Aktion gestartet.

FC Schalke 04: Nachteil durch den „Jovic-Effekt“?

Mit Sead Kolasinac gelang den Königsblauen ein wahrer Coup. Die Rückkehr des Bosniers sorgte für eine lang vermisste Aufbruchsstimmung in Gelsenkirchen, das erste Spiel mit dem neuen alten Anführer stellte das Ende der schier endlosen Negativ-Serie da.

Am kommenden Sonntag reisen die Schalker nach Hessen zur Frankfurter Eintracht. Nach zuletzt drei Siegen in Folge ist die Eintracht zwar wieder in Reichweite zu den europäischen Plätzen, doch so ganz zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf ist man auch dort nicht.

Grund genug für die Frankfurter, ihre eigene Rückholaktion zu starten. Das Objekt der Begierde: Luka Jovic. Der serbische Nationalspieler ging von 2017 bis 2019 für die Hessen auf Torjagd, ehe er sich Real Madrid anschloss.

Bei Real Madrid läuft es nicht für Luka Jovic. Foto: imago images/Cordon Press/Miguelez Sports

Dort wurde er bisher allerdings nicht glücklich und so versuchte Frankfurt den verlorenen Sohn zurückzubekommen. Mit Erfolg! Am Donnerstag gab der Verein den Wechsel bekannt.

------------

S04-Top-News:

Mesut Özil: Wird es eine Schalke-Rückkehr geben? Jetzt spricht der Weltmeister Klartext

Schalke-Held Matthew Hoppe: Droht ihm nach seiner Tor-Gala nun dieses Schicksal?

FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Aufsichtsrats-Boss lässt Bombe platzen

----------

Eine Nachricht, die bei den Fans der Eintracht einen ähnlichen Jubel auslöste, wie die Kolasinac-Leihe auf Schalke. Könnte diese Personalie zum Nachteil für die Blauweißen für die kommende Bundesligapartie werden?

Läuft Jovic auf?

Die Leihgabe von Real Madrid ist bereits für das Aufeinandertreffen mit den Knappen spielberechtigt. Trainer Adi Hütter deutete nun an, dass Jovic eine Alternative sein könnte.

+++ FC Schalke 04: Dieses Video lässt Fans ausrasten – „Gänsehaut“ +++

Im Kader wird er auf jeden Fall stehen. Sprach beispielsweise Mesut Özil nach dem Schalke-Sieg gegen die TSG vom „Kolasinac-Effekt“, könnten die Knappen also am Sonntag dem „Jovic-Effekt“ zum Opfer fallen. (mh).