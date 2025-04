Schalke 04: Neben Bulut und Sylla – winkt S04 nächster Millionen-Hammer?

Schalke 04 steht einmal mehr vor einem XXL-Umbruch. Neu-Boss Frank Baumann und Co. werden im kommenden Sommer alle Hände voll zu tun haben. Der Kader wird einmal mehr umgekrempelt werden – vor allem Abgänge wird es eine Menge geben.

Einige von ihnen – wie beispielsweise Moussa Sylla und Taylan Bulut – sollen und werden wohl eine dicke Summe in die klammen Kassen von Schalke 04 spülen. Dazu wird wohl auch ein anderer S04-Star für ordentliches Geld wechseln.

Schalke 04: Murkin-Abgang beschlossene Sache?

Sylla und Bulut werden gehen – das ist schon seit Wochen ein offenes Geheimnis. Um einen anderen Akteur kursieren derzeit ebenfalls Abgangsgerüchte. Derry John Murkin wird den Pottklub nach zwei Jahren wohl wieder verlassen. Der Engländer möchte im kommenden Sommer wohl den nächsten Schritt wagen.

Laut „WAZ“ stocken die Verhandlungen über einen neuen Vertrag. S04 würde gerne mit ihm verlängern, doch Murkin selbst würde nächstes Jahr gerne erstklassig spielen. Daher habe sich Schalke wohl schon auf einen Abgang vorbereitet.

Schon im vergangenen Sommer stand Murkin kurz vor einem Wechsel, Holstein Kiel wollte ihn damals unbedingt verpflichten. Letztlich lehnte Schalke jedoch ab. Im Winter soll Kiel dann noch einmal bei Murkin vorstellig geworden sein. Mitten in der Saison wollte der Linksverteidiger dann selbst nicht weg. Im dritten Anlauf wird ein Transfer jetzt jedoch wohl klappen, alle Parteien sollen sich dem bewusst sein.

Millionen-Ablöse für Murkin?

Sein Vertrag läuft noch bis 2026 – so hat S04 nur noch in diesem Sommer eine Chance, eine gewisse Ablöse mit Murkin zu generieren. Diese Ausgangslage schwächt die Verhandlungsposition der Knappen mit möglichen Interessenten enorm. Und doch erhoffen sich die S04-Verantwortlichen laut „WAZ“ eine Ablöse im siebenstelligen Bereich.

Im vergangenen Sommer standen knapp zweieinhalb Millionen Euro im Raum. So viel werden die jetzt nicht mehr bekommen – denn sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr und seine Leistungen in dieser Saison sind lange nicht so gut und so konstant wie in der vergangenen Spielzeit.