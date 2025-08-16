Tinte trocken! Schalke 04 macht Millionen-Deal perfekt

Geht Taylan Bulut? Geht Moussa Sylla? Gehen beide? Wie viel Geld bekommt Schalke 04 für die beiden Top-Verkaufskandidaten im Falle eines Verkaufes? Diese Fragen haben sich die S04-Fans in den letzten Wochen zuhauf gestellt.

Auf einige dieser Fragen gibt es nun Antworten: Am Samstag (16. August) hat Schalke 04 den Abgang von Bulut offiziell gemacht. Den jungen Rechtsverteidiger zieht es in die türkische Süper Lig zu Besiktas Istanbul.

Schalke 04 verkauft Eigengewächs Bulut für dicke Summe

Dieser Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt, jetzt ist alles in trockenen Tüchern: Bulut ist knapp zwei Wochen vor Transferschluss nun doch gewechselt. Mit Bulut verlässt das nächste S04-Eigengewächs den Klub für eine ordentliche Stange Geld, die Königsblau der gut gebrauchen kann.

Im vergangenen Jahr war es Assan Ouedraogo, der für knapp zehn Millionen Euro zu RB Leipzig gewechselt ist. Ganz so viel bekommt Schalke für Bulut nicht. Doch immerhin wird Schalke laut übereinstimmenden Medienberichten eine Sockelablöse von knapp sechs Millionen Euro einstreichen können. Dazu sollen Boni-Zahlungen vereinbart worden sein.

Bulut spielte seit 2020 auf Schalke, feierte im letzten Jahr sein Profidebüt und zählte zu den größten Talenten im Kader. Nach fünf Jahren bei Königsblau folgt nun der Schritt auf die europäische Fußballbühne: Mit Besiktas wartet ein türkischer Top-Klub, der obendrein noch international vertreten ist.

Kickt Bulut bald in der Conference League?

Die Mannschaft von Ole Gunnar Solksjaer kämpft derzeit um den Einzug in die Conference-League-Ligaphase. Sollte sich die „Schwarzen Adler“ gegen den FC Lausanne-Sport aus der Schweiz durchsetzen, spielt Besiktas um den Titel in der Conference League. Von der zweiten Bundesliga auf die europäische Fußballbühne – ein großer Schritt für das Ex-S04-Juwel.

Für Schalke war der Verkauf mit Blick auf die finanzielle Situation und mögliche weitere Neuzugänge in diesem Sommer fast ein Muss. Aus S04-Sicht kann man mit diesem Deal durchaus zufrieden sein. Frank Baumann, Ben Manga und Co. waren die Hände gebunden.