Kurz nach seinem Wechsel – Ex-Schalke-Profi erreicht Meilenstein

Es war ein Transfer, der für alle Seiten gepasst hat: Taylan Bulut wechselt zu einem türkischen Top-Klub und kann die nächsten Schritte in seiner Karriere machen, Besiktas bekommt ein großes Defensiv-Talent und Schalke eine Menge Geld, das viele Sorgen nimmt.

Nur wenige Tage nach dem Wechsel von Bulut zu Besiktas Istanbul ist der Ex-Schalke-Profi einen großen Schritt in seiner noch jungen Karriere gegangen. Der 19-Jährige hat allen Grund zu feiern.

Ex-S04-Juwel Bulut feiert besondere Premiere

Für satte sechs Millionen Euro ist der Rechtsverteidiger erst vor wenigen Tagen von der Emscher an den Bosporus gewechselt. Bei Besiktas möchte er sich weiterentwickeln und weiter reifen. Einen großen Anteil daran wird auch Trainer Ole Gunnar Solksjaer haben. Der Norweger scheint gleich auf den Youngster zu setzen.

Nur wenige Stunden, nachdem der Wechsel offiziell verkündet worden ist, debütiert Bulut schon für Besiktas. Beim 2:1-Sieg der „Schwarzen Adler“ gegen Eyüpspor kam er kurz vor Schluss in die Partie und feierte so seine ersten Minuten in der Süper Lig. Doch damit nicht genug: Denn nun schnupperte er auch erstmals in seiner Karriere internationale Luft.

++ Mega-Wirbel! TV-Hammer vor Schalke – Bochum ++

Im Play-off-Hinspiel zur Conference-League-Ligaphase ist Bulut ebenfalls kurz vor Schluss in die Partie gekommen. In der 84. Minute ist er für Torschütze Milot Rashica eingewechselt worden, durfte also seine ersten knapp zehn Minuten auf europäischer Bühne sammeln. Allerdings kam Besiktas bei Lausanne nicht über ein 1:1 hinaus.

Erster Startelf-Einsatz schon in Sicht?

Es dürfte wohl nur der erste von vielen Einsätzen in internationalen Wettbewerben sein, schließlich verfügt der Ex-Schalker über eine Menge Potenzial. Dazu scheint Solskjaer den Youngster gleich von Beginn an mit ins Boot holen zu wollen. Für Bulut nicht das schlechteste Zeichen.

Weitere News:

Der nächste Schritt dürfte nun die Startelfpremiere für Besiktas sein. Wann der Ex-United-Coach ihn erstmals von Beginn an ran lassen wird, ist noch unklar. Fakt ist: Auf den ersten Blick hat Bulut mit dem Wechsel zu dem türkischen Top-Klub die richtige Wahl getroffen. Schließlich wird er sich da unter besten Voraussetzungen und auf höchstem Niveau weiterentwickeln können.