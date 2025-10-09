Schalke-Wahnsinn geht weiter – Fans sorgen erneut für Staunen

„Und geh’n die Schalker auf die Reise“ – diese Zeile eines Fangesangs steht sinnbildlich für die Fangemeinde des Revierklubs. Egal ob heim oder auswärts – die Schalke-Fans stehen stets hinter der Mannschaft. Dabei ist es egal, wo Königsblau auch gerade spielt.

Das stellen die Schalker nun einmal mehr unter Beweis. Am Samstag (11. Oktober) steht für Königsblau ein besonderes Spiel an: In Dublin geht es in einem Testspiel gegen Bohemian FC. Und die S04-Fans lassen es sich nicht nehmen, das Wochenende in der irischen Hauptstadt zu einer blau-weißen Partie zu machen.

Viele Schalke-Fans reisen nach Dublin

Um in der Länderspielpause in Fahrt zu bleiben und den Fans etwas Besonders bieten zu können, hat der FC Schalke 04 ein Testspiel im Ausland vereinbart. Die Knappen-Fans haben große Sehnsucht nach ausländischen Auswärtsfahrten. Schließlich war es vor knapp zehn Jahren normal, mit S04 durch Europa zu fliegen und zu fahren.

Sportlich ist Königsblau weit von dem internationalen Geschäft weg. Umso größer ist die Vorfreude bei allen Fans auf die anstehende Auswärtsseite in Irland. Laut Angaben des Vereins reisen mehr als 2000 Fans nach Dublin. Eine stattliche Anzahl, für ein Testspiel im Ausland!

Der Andrang für die Tickets war enorm. Seit Bekanntgabe des Testspiels waren etliche Fans hinter Tickets her, viele schon noch immer und hoffen auf kurzfristige Tickets. Königsblau hätte wohl noch viele weitere Tickets verkaufen können.

Nächstes Testspiel steht schon fest

Alle, die keine Tickets für das Testspiel-Highlight in Dublin bekommen haben, dürfen sich jedoch schon auf eine weitere Partie im Ausland freuen. Am Donnerstag (13. November, 19.45 Uhr) reist S04 zu den Freunden nach Enschede. Anlass ist der 60. Geburtstag der Niederländer. Gemeinsam werden die Fans beider Lager, die seit Jahren eine enge Freundschaft verbindet, im Stadion De Grolsch Veste feiern.

Auch dort werden viele Schalker vor Ort sein. Wohl noch ein ganzes Stück mehr als in Dublin – schließlich kommt man schneller mal eben nach Enschede als nach Dublin. All diejenigen, die sich auf dem Weg nach Irland machen, werden sich aber wohl auf ein tolles Wochenende in der Hauptstadt freuen.