Frank Baumann wird deutlich! Schalke haut nach Transfer-Wirrwarr auf den Tisch

Der Transfer schien perfekt, der S04 freute sich schon über eine kleine Finanzspritze. Doch dann wurde der Deal kompliziert und wild. Am Ende ist der Wechsel von Pape Meissa Ba zu den Queens Park Rangers sogar noch gescheitert. Der englische Zweitligist soll Bedenken ob der Gesundheit des S04-Stürmers haben.

Auf den ersten Blick scheint dies unverständlich, da der Senegalese in den vergangenen Jahren nie groß verletzt war und die gesamte Vorbereitung bei Schalke absolviert hat. Jetzt hat sich S04-Sportchef Frank Baumann in einem Klub-Statement zu dem nicht zustande gekommenen Ba-Deal geäußert.

Schalke versteht die Welt nicht mehr

28 Jahre alt, nie verletzt und in seiner letzten Rückrunde stand er jedes einzelne Spiel im Kader des Revierklubs. Dass Ba also in England durch den Medizincheck gerasselt ist, verwundert. Auch den FC Schalke, wie ein Statement am Mittwoch (13. August) zeigt.

„Wir sind über das Vorgehen von Queens Park in den vergangenen zwei Wochen sehr irritiert“, so Sportchef Frank Baumann. „Diese Phase war von Verzögerungen ohne inhaltliche Begründungen sowie tagelang ausbleibende Reaktionen auf Anrufe und offizielle Nachrichten geprägt. Wir stellen uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit bei einem Transfer, insbesondere nach zweimaliger Einigung zwischen den Vereinen, anders vor“, erklärte der S04-Boss.

„Pape hat in den vergangenen vier Jahren immer über 30 Pflichtspiele gemacht und war auch bei uns in der Vorbereitung in einem guten Fitnesszustand“, stellt Baumann klar. Die von den Queens Park Rangers angebrachten Punkte seien nicht neu, sie wurden bereits bei vier Vereinswechseln berücksichtigt. Sie hindern den Spieler nachweislich nicht daran, seinen Beruf als Profifußballer vollumfänglich auszuüben, wie die über 30 Einsätze im Schnitt pro Saison zeigen, erklärt Baumann.

Plant S04 jetzt wieder mit Ba?

Ba schlägt in Kürze also wieder in Gelsenkirchen auf. Die große Frage: Wie geht es mit dem Stürmer jetzt weiter? „Unser Ziel ist es, dass Pape nun so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigt“, betont S04-Boss Baumann. Ob er auch über den Sommer hinaus bei Königsblau bleiben soll, ist noch unklar.

Vor der Einigung mit QPR sollen laut übereinstimmenden Medien weitere Klubs Interesse an Ba hinterlegt haben. So könnte in den letzten Wochen des Sommer-Transferfensters noch ein wenig Bewegung reinkommen – vorerst ist ein Abgang des 28-Jährigen jedoch vom Tisch.