Schalke-Juwel Ayhan packt über Muslic aus: Er zieht einen pikanten Vergleich

Miron Muslic hat bei Schalke 04 für positive Veränderungen gesorgt. Der Trainer kommt nicht nur bei den Fans gut an, sondern findet auch bei Spielern wie Mertcan Ayhan großen Zuspruch.

Der 19-Jährige, der sich in dieser Saison im Profikader etabliert, lobt Muslics Arbeitsweise ausdrücklich. Dabei vergleicht Ayhan Schalke-Trainer Muslic mit seinem früheren Coach Norbert Elgert aus der Schalker U19.

S04-Talent Ayhan vergleicht Muslic mit Elgert

„Da war es gar nicht anders. War auch sehr viel Input, sehr viele Kommandos und Anweisungen,“ erklärte er. Dass beide Trainer gelegentlich lauter werden, nimmt Ayhan gelassen: „Das ist unser Beruf. Wir müssen damit klarkommen.“

Seine Jugend bei Elgert half Ayhan, sich abzuhärten und Verbesserungen besser umzusetzen. Dies zeigte der Verteidiger auch bei seinen Einsätzen. Im Spiel gegen Bielefeld (2:1) stand Ayhan erstmals in der Startelf. In früheren Partien kam er bei kurzen Einsätzen bereits ins Spiel.

Aktuell duelliert sich Ayhan mit Felipe Sanchez um einen Platz in der Dreierkette. Die stabile Defensive von Schalke zählt in dieser Saison zu den stärksten in der Liga. Der Verein kassierte nur fünf Gegentreffer. Ayhan erklärt den Erfolg mit einer guten Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten.

Erfahrenes Trio nimmt Youngsters an die Hand

„Nikola, Timo und Hasan sind uns permanent auch am Coachen – im Spiel, auch im Training,“ betont er. Ayhan fühlt sich durch die Unterstützung der erfahrenen Kollegen optimal gefördert. „Also es kommt alles über Kommunikation und das machen wir untereinander, denke ich, überragend,“ erklärte der Verteidiger zu den Fortschritten der Abwehrarbeit.

Trainer Muslic, der von Ayhan ausdrücklich gelobt wird, hat Nachhaltigkeit in die Schalker Defensivarbeit gebracht. Seine Arbeit trägt Früchte und besonders junge Spieler profitieren von seiner strategischen Analyse. Schalke 04 scheint unter seiner Leitung gut aufgestellt, um die Saison positiv fortzusetzen.