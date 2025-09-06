Trotz starkem Saisonstart: S04-Profi droht jetzt ein bitteres Szenario

2024 zum FC Schalke 04 gekommen lief sein erstes Jahr für Königsblau alles andere als rosig. Viele Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus, dazu die sportlich prekäre Lage des Pottklubs. Die erste Saison bei seinem Herzensverein hatte er sich wohl wahrlich anders vorgestellt.

In dieser Saison scheint alles anders: Bis dato zeigt Christopher Antwi-Adjei gute Leistungen. Der schnelle Offensiv-Akteur passt zu dem Spielstil von Schalke-Chefcoach Miron Muslic. Und doch droht ihm nun der Bankplatz.

Antwi-Adjei nur noch vierte Wahl bei S04?

Fünf Pflichtspiele, vier Startelfeinsätze – Antwi-Adjei war in den ersten Wochen der noch jungen Saison enorm gefragt. Aufgrund einiger Ausfälle in der Offensive und einer starken Vorbereitung hat sich der Deutsch-Ghanaer in die Startformation von Muslic gespielt. Das Vertrauen schenkt er zurück – unter anderem mit einer Vorlage im ersten Spiel gegen Hertha BSC Berlin (2:1).

Der Saisonstart von S04 und Antwi-Adjei ist gelungen. Und doch könnte er in den kommenden Wochen nur auf der Bank sitzen. Schon in Dresden (0:1) kam er erst im Laufe des Spiels in die Partie. Und auch in der Zukunft wird er wohl weiter die Jokerrolle innehaben.

Mit Christian Gomis ist am „Deadline-Day“ ein weiterer Offensiv-Akteur gekommen. Schalke 04 verpflichtete den Senegalesen für mehr als eine Million Euro. Für Königsblau eine beachtliche Summe. Der schnelle Angreifer dürfte nach kurzer Eingewöhnung gesetzt sein. Schließlich bringt er ein enorm spannendes Profil mit.

Kein Vorbeikommen an Karaman und Sylla

Dazu werden Kenan Karaman und Moussa Sylla – sofern Letztgenannter bleiben sollte – gesetzt sein. Beide S04-Akteure passen wohl nicht zu einhundert Prozent in das Muslic-System. Und doch sind sie zu gut und zu wichtig für die Mannschaft und für das Teamgefüge, um sie auf die Bank zu setzen. So ist Antwi-Adjei derzeit nur Offensiv-Kraft Nummer vier hinter Sylla, Karaman und Gomis.

Trotz eines wirklich guten Saisonstarts wird er sich vorerst also wohl mit der Reservistenrolle – oder eben der Rolle des Edeljokers – begnügen müssen. Allerdings hat Muslic schon mehrfach betont, dass er nach Leistung und nicht nach Namen aufstelle. Diese Linie wird er konsequent durchziehen.