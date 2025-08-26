Ex-Schalke-Star sorgt für nächsten Hammer – Königsblau reibt sich schon die Hände

Sein Abgang war für viele Schalke-Fans enorm hart: Nach zwei Saisons bei Königsblau wechselte Rodrigo Zalazar 2023 für knapp sechs Millionen Euro zum FC Braga. Nach dem erneuten Abstieg brauchte der Klub schlichtweg diese Einnahmen. Und doch könnte sich dieser Transfer für Schalke noch einmal mächtig lohnen.

Denn seit seinem S04-Abgang legte Zalazar eine steile Entwicklung hin. Hier und da ist er zwar wegen kleinerer Verletzungen ausgebremst worden, doch mittlerweile ist er in Braga ein echter Leistungsträger. Das stellte der Ex-Schalker nun einmal mehr unter Beweis.

Ex-Schalke-Profi legt Gala-Auftritt hin

Zwei Tore und eine Vorlage – Zalazar hat den FC Braga am Donnerstagabend (21. August) nahezu im Alleingang in die Ligaphase der Europa League geschossen. Der Uruguayer musste mit Braga in den Playoffs gegen Lincoln Red Imps spielen und brillierte.

Braga ging als haushoher Favorit in dieses Spiel und doch zeigte Zalazar einmal auf europäischer Bühne seine Klasse. Nach Wechselgerüchten im letzten Sommer – ein Transfer zu Zenit St. Petersburg scheiterte auf der Zielgeraden – drehte er in Braga wieder mächtig auf. In der letzten Saison sammelte er zehn Torbeteiligungen in 19 Ligaspielen.

Es scheint, als würde er in der neuen Saison daran anknüpfen können. Für Schalke kein schlechtes Zeichen. Schließlich würde Königsblau von einem Hammer-Transfer des offensiven Mittelfeldspielers profitieren.

Nächster Geldregen für S04?

Bei seinem Abgang 2023 hatte sich S04 nämlich eine Weiterverkaufsklausel in den Vertrag schreiben lassen. So soll Königsblau knapp zehn Prozent des Gewinnes vom Braga bekommen. Mit Blick auf den Marktwert des Ex-Schalker – laut „Transferarkt.de“ liegt dieser bei knapp 20 Millionen Euro – könnte die ein oder andere Million für S04 herausspringen.

In seinem Vertrag hat sich der Uruguayer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankern lassen. Dass ein Verein diese in naher Zukunft zieht, ist unwahrscheinlich. Sollte Zalazar in den kommenden Wochen und Monaten jedoch weitere Top-Leistungen zeigen, könnte es im nächsten Sommer umso spannender werden.

Dann würde Königsblau ein ähnlicher Geldregen wie bei Malick Thiaw winken. Aufgrund seines Wechsels von der AC Mailand zu Newcastle United konnte S04 mehr als drei Millionen Euro einstreichen. Mit Zalazar könnte sich der nächste dicke Geldregen bereits anbahnen. Wohl nicht mehr in diesem Sommer, aber spätestens 2026 könnte Zalazar dann einen Wechsel anstreben.