Schalke 04 nimmt Spieler der Konkurrenz ins Visier! Doch es gibt einen Haken

Was passiert noch auf dem Transfermarkt? Knapp zwei Wochen hat Sport-Vorstand Frank Baumann beim FC Schalke 04 noch Zeit, um den Kader zu tunen. Dass die ein oder andere Verstärkung der Mannschaft guttun würde, zeigten die bisherigen Auftritte.

Einen möglichen Kandidaten haben die Knappen offenbar bei der Konkurrenz aus Kiel gefunden. Einem Medienbericht zufolge gilt Tymoteusz Puchacz als möglicher Neuzugang beim FC Schalke 04. Allerdings nur, wenn vorher ein Problem behoben wird.

Schalke 04 flirtet mit Kiel-Star

Puchacz käme als Verstärkung für die linke Abwehrseite. Dort sehen die Bosse offenbar noch Handlungsbedarf. Wie Sky-Reporter Patrick Berger berichtet, sei S04 neben Kaiserslautern einer der Vereine, die „konkret an Puchacz dran“ seien. Demnach habe es bereits Gespräche gegeben.

Pikant: Im vergangenen Halbjahr kickte der 26-Jährige für Plymouth Argyle – und damit für den jetzigen Schalke-Trainer Miron Muslic! Der setzte die Leihgabe in 15 von 18 Ligaspielen ein und dürfte daher am besten bewerten können, ob Puchacz eine Verstärkung für den FC Schalke 04 darstellen würde.

Verkauf zwingend nötig

Allzu schnell dürfte es aber nicht zu einem Transfer kommen. Weiter heißt es nämlich, dass der Zweitligist vorher auf einen Abgang beispielsweise von Anton Donkor angewiesen sei. Der kickt wie Puchacz auf der linken Abwehrseite, konnte seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer aber kaum überzeugen. In den bisherigen beiden Saisonspielen nominierte Muslic ihn nicht mal für den Kader.

Die Zeichen stehen bei dem Spieler, den S04 2024 ablösefrei von Eintracht Braunschweig holte, klar auf Trennung. Ablöse und Gehaltseinsparungen würden den Raum für einen weiteren eigenen Transfer vergrößern.

Ob man dann allerdings wirklich Puchacz bekäme, bleibt offen. Immerhin buhlt mit dem 1. FC Kaiserslautern ein Ex-Verein um den Polen. Und auch aus der zweiten englischen Liga und dem Heimatland des Verteidigers soll es Interesse geben.