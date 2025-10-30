Bittere Pokal-Klatsche für Schalke 04! DAS macht alles noch schlimmer

Mit ganz großen Ambitionen war der FC Schalke 04 zur zweiten Pokal-Runde gereist. Nur wenige Tage zuvor hatte man den SV Darmstadt in der Liga noch besiegt. Doch an diesem Mittwochabend (29. Oktober) lief für die Knappen wirklich gar nichts zusammen.

0:4 schossen die Darmstädter den FC Schalke 04 ab. Der Traum, zum ersten Mal seit 2020 wieder das Achtelfinale des Pokals zu erreichen, platzte ziemlich schnell. Und als wäre das Ausscheiden sportlich nicht schon bitter genug, kommt auch noch ein finanzieller Rückschlag dazu.

Schalke 04 geht in Darmstadt unter

So unterschiedlich kann ein Rückspiel gegen eine Mannschaft in kürzester Zeit laufen. Vergangenen Freitag hatten die Knappen Darmstadt im eigenen Stadion noch mit 1:0 besiegt. Fünf Tage vergingen, ehe sich die Teams schon wieder gegenüberstanden. Und es wirkte, als hätten die Knappen alles verlernt, was Miron Muslic ihnen bisher eingeimpft hatte.

+++ Auch spannend: Gespenstische Stille bei Darmstadt – Schalke – Notfall lässt Stadion verstummen +++

Ein ums andere Mal ließen sich die Knappen auskontern, leiteten die Gegentore mit teils katastrophalen Fehlern selbst ein. Und so durften sich auf Darmstädter Seite Hiroki Akiyama, Matej Maglica, Fraser Hornby und Bartosz Bialek gegen Schalke 04 in die Torschützenliste eintragen.

Pokal-Einnahmen bleiben aus

Die Pokalreise endet für die Knappen also zum fünften Mal in Folge in der zweiten Runde. Damit verbunden sind einmal mehr auch ausbleibende Einnahmen, die die Knappen sicherlich gut hätten gebrauchen können (mehr zu den S04-Finanzen liest du hier).

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Immerhin verteilt der DFB für den Einzug ins Achtelfinale in dieser Saison rund 847.544 Euro pro Verein. Hinzu hätten etwaige weitere Einnahmen aus einem Heimspiel vor ausverkauftem Stadion kommen können.

Mehr Nachrichten gibt es hier:

Zwar hatte man bei Schalke 04 mit diesem Geld nicht geplant, sodass man jetzt nicht andere Gelder kürzen muss. Doch nach der starken Form und dem Sieg gegen Darmstadt schmerzt es bei den Knappen gleich doppelt, dass man ausgerechnet im Pokal einen Rückfall in alte Zeiten erlebte.