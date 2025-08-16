Herber Rückschlag für Miron Muslic – Schalke 04 rückt mit der Sprache heraus

Was darf während einer Saison des FC Schalke 04 nicht fehlen? Trainerwechsel und Torwart-Theater sind zum Glück derzeit kein Thema bei den Knappen. Doch die Verletzungsmisere klopft schon wieder ganz laut an die S04-Tür.

Jetzt hat es ausgerechnet einen der bisherigen Shootingstars unter Miron Muslic erwischt. Peter Remmert ist der große Gewinner des Saisonstarts beim FC Schalke 04! Doch wegen einer Verletzung muss sein Trainer jetzt erstmal auf ihn verzichten.

Schalke 04 gibt Remmert-Diagnose bekannt

Diese hatte sich der Youngster aus dem Mittelfeld beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zugezogen. Bereits nach einer knappen halben Stunde musste Remmert behandelt werden, biss sich dann aber noch bis zum Pausenpfiff durch. Nach dem Seitenwechsel ging es aber dann nicht mehr weiter.

Am kommenden Wochenende macht die 2. Liga eine kurze Pause, stattdessen steht die erste Runde des DFB-Pokals an. In dieser wird Remmert nicht mitwirken können. Das teilte Schalke 04 am Dienstag (12. August) mit.

Demnach habe sich der 20-Jährige am linken Sprunggelenk verletzt und werden die Partie gegen Lokomotive Leipzig verpassen. Remmert falle „bis auf Weiteres“ aus. Ob er schon am 3. Spieltag wieder in der Mannschaft stehen könnte, lässt der Verein offen.

Muslic muss rotieren

Klar ist aber, dass die Verletzung nicht nur für Remmert selbst ärgerlich ist, sondern auch für seinen Trainer. Muslic hatte Remmert zum Saisonbeginn gegen Berlin überraschend in die Startelf beordert – und damit goldrichtig gelegen. Deshalb war dann auch für alle klar, dass er gegen Kaiserslautern wieder starten würde.

In Muslic‘ System ist Remmert als einer von zwei Zehnern hinter Stürmer Moussa Sylla bisher gesetzt. Gegen Leipzig könnte dagegen etwa Emil Höjlund in die Startelf rücken. Er hatte Remmert nach dessen Verletzung auch auf dem Betzenberg schon ersetzt. Bleibt für Schalke 04 zu hoffen, dass die Ausfallzeit des Youngsters im überschaubaren Rahmen bleibt.