Durchbruch steht bevor! Ex-Schalke-Juwel sorgt in der Bundesliga für Furore

Er galt beim FC Schalke 04 als eines der größten Talente der vergangenen Jahre. Daher zeichnete sich sein Abschied auch schon früh ab. Mit gerade einmal 18 Jahren wechselte Assan Ouedraogo für rund zehn Millionen Euro zu RB Leipzig.

Und jetzt steht sein großer Durchbruch bevor: Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Bundesliga ist Ouedraogo endlich angekommen – und sorgt seit einigen Spielen für richtig viel Furore.

Ex-Schalke-Juwel liefert ab

Lange Zeit war Ouedraogos Entwicklung bei RB Leipzig von großen Fragezeichen begleitet. Der Youngster wechselte im letzten Jahr als riesige Hoffnung in die Bundesliga – doch seine erste Saison verlief alles andere als erfolgreich. Verletzungen bremsten den talentierten Mittelfeldspieler immer wieder aus. Letztendlich kam er im letzten Jahr lediglich auf magere 70 Spielminuten im RB-Trikot, verteilt auf fünf Einsätze.

Aufgrund der schwierigen letzten Saison stand auch in diesem Jahr ein großes Fragezeichen hinter ihm. Doch spätestens seit dem Spiel gegen den FC Augsburg (6:0) ist dieses Fragezeichen gänzlich verschwunden. Ouedraogo hat sich mittlerweile zu einer festen Größe bei RB Leipzig entwickelt. Neu-Coach Ole Werner setzt voll auf ihn – und Ouedraogo zahlt das Vertrauen mit starken Leistungen zurück.

Ouedraogo spielt sich in den Vordergrund

Seit dem vierten Spieltag gegen den 1. FC Köln (3:1) stand Ouedraogo in jeder Partie in der Startelf – und das aus gutem Grund. Gegen Köln erzielte der 19-Jährige direkt seinen ersten Bundesligatreffer in seiner noch jungen Karriere. Und für den Youngster ging es seither steil bergauf: Gegen den BVB (1:1) lieferte er einen weiteren Assist und machte damit erneut auf sich aufmerksam.

Am vergangenen Wochenende folgte dann das nächste Highlight. Mit einem beeindruckenden 6:0 überrollte RB Leipzig den FC Augsburg – und Ouedraogo war maßgeblich daran beteiligt. Der Youngster lieferte nicht nur einen Assist, sondern erzielte auch das zwischenzeitliche 5:0. Das einstige Schalke-Juwel sorgt mittlerweile für viel Aufsehen und spielt sich immer weiter in den Fokus der Bundesliga. Möglicherweise richtet auch DFB-Coach Julian Nagelsmann seinen Blick langsam nach Leipzig.