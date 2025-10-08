Erleichterung bei Schalke-Leihtalent – Wende nach dramatischem Start

Im Sommer 2024 wechselte er als großes Talent zum FC Schalke 04. Doch zum Einsatz kam er nie in einem Pflichtspiel. Steve Noode könnte jetzt aber endlich seinen großen Durchbruch schaffen.

Der 20-Jährige wurde zu Beginn dieser Saison auf Leihbasis an den luxemburgischen Erstligisten Titus Petingen abgegeben. Doch dort lief es zunächst überhaupt nicht – zumindest die Ergebnisse nicht.

Schalke-Leihtalent mit schwerem Start

Aus seiner Heimat Kamerun fand Noode 2024 den Weg zu Schalke 04. Doch seine Chance bekam er bei S04 nicht. Im Winter 2025 wurde Noode dann bereits zum SCR Altach in die österreichische Bundesliga ausgeliehen. Zum Zug kam er dort jedoch überhaupt nicht. In Österreich absolvierte er in einem halben Jahr lediglich drei Spiele.

Nach seiner Rückkehr zu Schalke in diesem Sommer hatte Miron Muslic keine Verwendung für ihn, sodass es Noode erneut weiterzog. Diesmal nach Luxemburg zu Titus Petingen. Und der Start dort glich einer Katastrophe.

Wird die Leihe noch erfolgreich?

Die Leihe hatte für Noode selbst zwar sofort einen positiven Effekt. Denn der Innenverteidiger war direkt unangefochtener Stammspieler. Das Problem: Sportlich lief es überhaupt nicht. Nach den ersten acht Spielen standen lediglich drei Punkte durch drei Unentschieden auf der Habenseite.

Doch jetzt die große Wende: Gegen den Racing FC Union Luxemburg stand Noode wieder 90 Minuten auf dem Platz und konnte mit dem Team schließlich die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Mit sechs Punkten ist Titus Petingen jetzt auf dem vorletzten Platz. Endlich ein Erfolgserlebnis für das Schalke-Talent. Spielzeit sammelt er in Luxemburg auf jeden Fall. Wenn jetzt auch der sportliche Erfolg hinzukommt, könnte es eine erfolgreiche Leihe werden.