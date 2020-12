Schalke 04: Bentaleb auch unter Gross chancenlos – so reagiert der S04-Star jetzt

„Nein, der gehört nicht dazu“, sagte Christian Gross auf seiner ersten Pressekonferenz bei Schalke 04.

Gemeint war damit Nabil Bentaleb. Der Algerier wird auch vom neuen Trainer Christian Gross nicht begnadigt und wird nie wieder für Schalke 04 auflaufen. Statt zu meckern reagierte Bentaleb mit einer kleinen „Kampfansage“.

Schalke 04: Bentaleb gibt interessanten Einblick

Nabil Bentaleb und der FC Schalke 04 müssen einsehen, dass die Zusammenarbeit auf ganzer Linie gescheitert ist. Daran wird und will auch Neu-Trainer Christian Gross nichts mehr ändern.

„Wir müssen feststellen, dass Schalke und Nabil Bentaleb offensichtlich nicht zusammenpassen. Es hat nicht diesen einen Moment gegeben, sondern es war ein Prozess. Spätestens im Sommer 2021 werden sich die Wege trennen“, hatte Schalke-Boss Jochen Schneider zu der fünften Suspendierung von Bentaleb gesagt. Schalke will den Algerier loswerden, am liebsten schon in diesem Winter.

Christian Gross leitete seine erste Einheit beim FC Schalke 04 - ohne Nabil Bentaleb. Foto: imago images/Team 2

Anfangs hatte Bentaleb noch „überrascht“ reagiert und sein Berater hatte angekündigt rechtlich dagegen vorzugehen. Mittlerweile scheint er sich mit der Tatsache abgefunden zu haben, dass er und der FC Schalke nicht mehr zusammenfinden.

Auf Instagram zeigte er nun nämlich seinen Fans, dass er sich auf einen Wechsel vorbereitet. Bentaleb postete zwei Fotos, wo er gerade trainiert. Auf dem ersten Bild sieht man ihn mit zwei Kurzhanteln mit viel Gewicht, auf dem zweiten Foto macht er eine Bauchübung mit einem Medizinball.

Schalke 04: Wer will Nabil Bentaleb?

„Routine“, schreibt Bentaleb dazu und setzt den Hashtag #hardworkdedication, was übersetzt heißt: „Harte Arbeit und Hingabe“. Der 26-Jährige könnte damit möglichen Interessenten zeigen, dass er trotz Suspendierung an seinem Körper arbeitet und bereit ist, für eine neue Aufgabe.

Mögliche Abnehmer stehen nämlich nicht gerade Schlange. Die zahlreichen Suspendierungen und die schwachen Leistungen auf dem Platz dürften einige Vereine abgeschreckt haben. (fs)