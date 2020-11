Schalke 04: Bentaleb-Berater beklagt „unfaire Entscheidung“ – drohen jetzt Konsequenzen?

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Schalke 04 und Nabil Bentaleb: Es bleibt ein großes Missverständnis. Am Dienstag hat Königsblau den 26-jährigen Algerier zum wiederholten Mal abgestraft und ihn bis auf Weiteres suspendiert.

Gründe dafür nannten die Verantwortlichen des FC Schalke 04 dieses Mal nicht. Im Interview mit „Sport1“ kritisiert sein Berater Madjid Yebda den Verein scharf für das Vorgehen.

Schalke 04 und Nabil Bentaleb haben sich erneut überworfen. Foto: imago images / Poolfoto

Schalke 04: Bentaleb-Berater poltert! „Unfaire Entscheidung“

„Nabil ist sehr überrascht von dieser Suspendierung, da er in keinerlei Vorfällen bei den letzten Spielen involviert war“, erklärt Madjid Yebda gegenüber dem Sportsender.

Nach seiner Degradierung zu den Amateuren im vergangenen Jahr habe sich sein Schützling seit Saisonbeginn „absolut professionell“ verhalten. Doch ausgerechnet an Bentalebs Geburtstag folgte die Suspendierung. „Wir bedauern diese unfaire Entscheidung sehr“, poltert sein Berater bei „Sport1“

Schalke will Bentaleb-Kapitel beenden

Besonders irritiert seien Yebda und Bentaleb, weil dieser in der vergangenen Woche einem optionalen Gehaltsverzicht zugestimmt habe, „um seinen Respekt gegenüber dem Klub zu zeigen und den Spirit in der Mannschaft zu stärken“, so der Bentaleb-Berater.

Mit den fußballerischen Qualitäten des Algeriers habe die Suspendierung nichts zu tun, stellte Jochen Schneider klar. Schließlich sei Bentaleb ein hervorragender Fußballer. „Da gibt es keine zwei Meinungen. Allerdings müssen wir feststellen, dass Schalke und Nabil Bentaleb offensichtlich nicht zusammenpassen“, betonte Schalkes Sportvorstand und ergänzte: „Spätestens im Sommer 2021 werden sich die Wege trennen."

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider wird deutlich – in Worten und Taten. Foto: imago images/RHR-Foto

Suspendierung bei Schalke: Drohen jetzt Konsequenzen?

Madjid Yebda will die Entscheidung so nicht stehen lassen. Schalke muss sich darauf gefasst machen, dass der Bentaleb-Berater nun rechtliche Schritte in Erwägung zieht. „Wir werden uns die Zeit nehmen, um den Fall genau zu betrachten. So, dass seine Rechte respektiert und eingehalten werden“, so Yebda gegenüber dem Sportsender. (ak)