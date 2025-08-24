Schalke 04 jubelt gegen Bochum! DIESE Muslic-Maßnahme zahlt sich aus

Schalke 04 bleibt in der heimischen Veltins Arena weiter ungeschlagen. Beim 2:1-Heimsieg über den VfL Bochum zeigte die Mannschaft von Miron Muslic eine kämpferisch starke Leistung.

Dabei sah es am Samstagabend (23. August) lange danach aus, als würde Schalke 04 kein Mittel gegen den Reviernachbarn aus Bochum finden. Doch dann griff Trainer Muslic zu einer Maßnahme – sie besorgt dem S04 am Ende den Sieg.

Schalke 04: Muslic-Einwechslungen bringen den Sieg

Lange ging vor allem in der Offensive von Schalke 04 nichts. Auch dem Stürmer-Duo aus Moussa Sylla und Kenan Karaman viel gegen Bochum lange nichts ein. Doch dann bewies S04-Coach Muslic ein glückliches Händchen und wechselte in Minute 70 gleich dreimal. Bryan Lasme, Finn Porath und Janik Bachmann kamen in die Partie.

Mit ihnen änderte sich das Spiel im Anschluss schlagartig. Erst legte Neuzugang Porath in der 75. Minute – wenn auch mit einer Menge Glück – den 1:1-Ausgleich durch Hasan Kurucay auf, nur vier Minuten später erzielte Joker Lasme auf starke Art und Weise den 2:1-Führungstreffer und avancierte damit zum Matchwinner für Schalke 04 (hier mehr dazu). Vorsichtig gesagt: Die Einwechslungen von Miron Muslic haben gesessen.

Erster Auswärtssieg in Dresden?

An dem Heimsieg gegen den VfL hat der Schalker Übungsleiter also einen großen Anteil – trotz der nach wie vor vorhandenen Mängel in der Offensive. Die gilt es für das Muslic-Team nun schnellstmöglich zu beheben, will man am kommenden Wochenende den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren.

Der Gegner am kommenden Sonntag (31. August): Dynamo Dresden. Der Aufsteiger hat seine ersten zwei Ligapartien jedenfalls allesamt verloren. Die Vorzeichen könnten für Schalke 04 also durchaus schlechter stehen.