Ansage an Sylla! Sie kommt vom Schalke-Kapitän Karaman persönlich

Jetzt wird es richtig nervenaufreibend für den FC Schalke 04! Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt warten jetzt einige Brocken auf die Mannschaft von Miron Muslic. Erst geht es gegen Hannover 96, dann gleich zweimal gegen den SV Darmstadt (Liga und Pokal).

Um auch diese Aufgaben zu bestehen, dürfte man mehr denn je darauf angewiesen sein, dass Moussa Sylla seine Torflaute endlich beendet. Der Schalke-Stürmer befindet sich im Leistungsloch. Kapitän Kenan Karaman haut jetzt auf den Tisch.

Schalke hofft auf Sylla-Tournaround

Vergangene Saison war der Malier für die Knappen nicht zu ersetzen. Mit 16 Bundesligatoren hielt Sylla im Alleingang in der Liga. Ohne ihn hätte es sehr schnell ziemlich düster ausgesehen. In dieser Saison hat sich das Bild signifikant geändert. Denn während die Knappen plötzlich oben mitspielen, finden Syllas Bälle nicht mehr den Weg ins Tor.

Lediglich am ersten Spieltag konnte er beim 2:1-Sieg gegen die Hertha treffen. Seither herrscht Flaute. Zudem überschatteten die zahlreichen Gerüchte um einen möglichen Schalke-Abgang die letzten Wochen des Stürmers. Ob ihn das negativ beeinflusst?

Karaman haut auf den Tisch

Das glaubt sein Kapitän, Kenan Karaman, nicht. „Ich denke, dass es Moussa nicht so sehr mitnimmt, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird“, sagte dieser jüngst laut „Ruhr24“ in einer Medienrunde. Demnach erlebe er seinen Teamkollegen in vielen Gesprächen sehr gelassen, berichtet Karaman. Sylla wisse, dass er wieder treffen werde.

Auch betont Karaman, dass es völlig normal sein, dass Stürmer auch mal eine solche Phase erleben würden. „Aber dann trifft man wieder und das Ding läuft wieder.“ Eine Ansage bzw. viel mehr ein Wunsch hat der S04-Anführer allerdings an Sylla.

Denn es mangelt nicht zwingend am Herausarbeiten von Chancen für den Schalke-Stürmer. „Jetzt muss er einfach noch kaltschnäuziger sein und den Ball über die Linie drücken“, formuliert Karaman, „und das wird er auch machen.“