Schalke 04 feiert in Dresden – nach dem Spiel offenbart Muslic DAS

Schalke 04 feiert einen glücklichen Auswärtssieg bei Dynamo Dresden. In der Defensive schwach, in der Offensive effizient, Platz zwei vor der anstehenden Länderspielpause. Es läuft für Königsblau.

Nach dem Spiel verrät Trainer Miron Muslic nun ein großes Geheimnis. Trotz dieser großen Schwächung konnte Schalke 04 in Dresden drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Schalke 04 startet mit verletzten Spielern

Die Probleme im Sturm des S04 waren bereits vor dem Auswärtsspiel bei Dynamo offensichtlich. Moussa Sylla fehlte aufgrund von Wechsel-Gerüchten, Bryan Lasme und Emil Hojlund waren nicht bei 100 Prozent. Keine einfache Situation für Coach Muslic, der das nach dem Spiel am „Sky“-Mikrofon auch offen kund tut.

Auch interessant: Last-Minute-Transfer bei Schalke 04! S04 greift in Italien zu

Demnach sei die schwache erste Halbzeit in Dresden nicht ohne Grund gewesen: „In Wahrheit haben wir heute Spieler auf dem Platz gehabt, die in Wahrheit verletzt sind.“ Damit dürfte Muslic vor allem auf Youngster Hojlund und Hasan Kurucay ansprechen. Beide Schalker Profis wurden nach 45 Minuten ausgewechselt. Der Österreicher fügt aber auch an: „Das zeigt diesen Teamgeist, von Schalke, diesen neuen Spirit.“

Fitness soll besser werden

In der kommenden Länderspielpause will Muslic nun vor allem im Bereich Fitness arbeiten. „Kenan hatte keine Vorbereitung. Er muss sich jetzt seine Matchpraxis holen. Lasme hatte keine Vorbereitung, Hojlund hatte keine Vorbereitung.“ Jetzt gelte es daran, sich diese Fitness wiederzuholen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Doch auch das Thema Regeneration steht bei Schalke 04 im Vordergrund. Der Auswärtssieg ohne Gegentor beschert den Profis einen zusätzlichen freien Tag, wie Muslic gegenüber „Sky“ verraten hat.