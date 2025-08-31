Schalke 04 auf Wolke sieben – ER straft seine Kritiker lügen

Schalke 04 schwebt nach dem 1:0-Auswärtssieg in Dresden auf Wolke sieben. Neun Punkte aus den ersten vier Ligaspielen, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal – diesen Saisonstart hätten sich wohl nur wenige Fans vor einigen Wochen erträumen lassen.

Die Euphorie im Verein ist dementsprechend groß. Ein Zustand, der bei Schalke 04 in diesem Sommer nicht immer der Fall war. Doch nun straft er seine Kritiker lügen.

Schalke 04: Muslic überrascht alle

Der Jubel war nicht gerade groß, als Miron Muslic im Mai als neuer Trainer von Schalke 04 präsentiert wurde. Stattdessen hatten viele Anhänger zuvor auf eine Verpflichtung von Christian Titz gehofft. Dieser ging stattdessen zu Hannover 96, Muslic sollte es also richten. Der stand bei seinen vorherigen Stationen jedoch nicht gerade für ansehnlichen Fußball.

Auch wenn sich das nach den ersten fünf Pflichtspielen mehr oder weniger bewahrheitet hat, stimmen die Ergebnisse bislang. Schalke 04 steht vor der Länderspielpause auf Tabellenplatz zwei, erinnert dazu mit kämpferischen Leistungen auf dem Rasen an alte Tugenden. Muslic hat mit seiner sympathischen und klaren Ansprache die Herzen der Fans längst erobert.

Pause für Muslic und S04

Nach dem Sieg in Dresden haben Muslic und seine Mannschaft nun zwei Wochen spielfrei. Während damit genug Zeit bleibt, um an den ein oder anderen Problemen in der Offensive zu arbeiten, kündigte Muslic am „Sky“-Mikrofon an, seinem Team auch ein paar Tage frei zu geben.

Muslic selbst zieht es vorerst in seine Heimat Österreich. Nach dem Familienbesuch heißt es dann jedoch wieder: Arbeiten und malochen auf Schalke.