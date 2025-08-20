Nach Muslic-Abschied folgt der Absturz – Ex-Klub von Schalke-Coach am Boden

Drei Pflichtspiele, zwei knappe Siege, eine knappe Niederlage und die erste Pokalrunde überstanden – das ist die noch junge Statistik von Miron Muslic bei Schalke 04. Seine ersten Wochen hätten also deutlich schlechter verlaufen können.

Bei seinem Ex-Klub sieht das ganz anders aus. Denn Plymouth Argyle hat den Saisonstart mächtig in den Sand gesetzt. Das Ex-Team von Schalke-Coach Muslic wollte nach dem Abstieg in die dritte englische Liga oben angreifen. Davon ist man derzeit weit entfernt.

Ex-Klub von Schalke-Coach Muslic im freien Fall

Vier Spiele, kein einziger Punkt – für Plymouth verlief der Start in die neue Saison alles andere als rosig. Der Absteiger hoffte, gleich zu Beginn wieder oben mitmischen zu können, schließlich möchte Argyle eher früher als später wieder in die zweite englische Liga zurückkehren. Doch nach vier Ligapartien steht die Mannschaft von Ex-Profi Tom Cleverley auf dem vorletzten Platz.

Einzig im Ligapokal hat man den ersten Pflichtspielsieg der Saison einfahren können. Mit einem 3:1-Sieg gegen Queens Park Rangers setzt sich Plymouth durch und zog so in Runde zwei ein. Doch in der Liga setzte es einen Horror-Start.

++ Paukenschlag bei der Konkurrenz: Schalke schaut genau auf Mega-Beben ++

Die gute Nachricht für Argyle: Es sind noch satte 42(!!) Saisonspiele zu absolvieren. 126 Punkte sind also noch zu vergeben. Und doch müssen langsam die ersten drei Punkte fällig werden, wenn es mit dem direkten Wiederaufstieg klappen soll.

Irre Transferphase für Argyle

Allerdings hat Plymouth auch einen XXL-Umbruch hinter sich: 14 Neuzugänge und satte 19 Abgänge hat der englische Drittligist bis dato zu verzeichnen. Dazu ist bekanntlich auch nahezu der komplette Staff mit Muslic zu Schalke 04 gewechselt. So bedarf es einer gewissen Eingewöhnungszeit, bis alles funktionieren kann.

Weitere News:

Auch Muslic wird wohl genau auf seinen Ex-Klub blicken. Bei seinem Abschied gab es seitens Plymouth durchaus Ärger. Denn nur wenige Wochen vor seinem Wechsel nach Deutschland bekannte sich der 42-jährige Österreicher deutlich zu Argyle. Nun geht er jedoch mit S04 auf Punktejagd.