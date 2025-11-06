Gute Nachrichten um Ayhan! Schalke-Fans dürfen jubeln

Die Verletzung von Timo Becker bescherte Schalke 04 zu Saisonbeginn große Sorgenfalten. Die bis dato tadellose Defensive des Revierklubs könnte durch diesen Verlust einbrechen, so die Befürchtung vieler Fans.

Doch Mertcan Ayhan sorgte dafür, dass sich alle Sorgen in Luft auflösten. In seinem ersten Jahr als Profi weiß der erst 19-Jährige an der Seite von Nikola Katic und Hasan Kurucay auf Anhieb zu überzeugen. Nun gibt es erneut gute Nachrichten rund um das Schalke-Juwel.

Schalke kann Ayhan-Vertrag verlängern

Um die Zukunft von Ayhan müssen sich die Verantwortlichen von Königsblau nun vorerst auch keine Sorgen mehr machen. Der Innenverteidiger hatte seinen Vertrag erst im Sommer bis 2028 verlängert – und das ohne Ausstiegsklausel. Jede Menge Planungssicherheit für Schalke und die Gewissheit, Ayhan in Zukunft zu jeder Menge Geld machen zu können.

Doch damit nicht genug. Wie die „Sport Bild“ jetzt berichtet, soll sich die Vereinsseite in den Verhandlungen die Option gesichert haben, Ayhans Vertrag ohne Bedingungen bis 2029 verlängern zu können. Dazu benötige es nicht einmal die Zustimmung des Spielers. Ein echter Coup für Sportvorstand Frank Baumann, der für Schalke angesichts Ayhans jüngster Entwicklung wichtig werden könnte.

Ayhan zurück auf die Bank?

Für Ayhan gilt es, die Zeit nun bestmöglich zu nutzen. Denn bei einer Rückkehr des am Innenband verletzten Beckers droht ein harter Konkurrezkampf und womöglich die Bank. Bitter für den Youngster, doch die Dreierkette aus Kurucay, Katic und eben Becker scheint unter Trainer Miron Muslic gesetzt.

Dennoch weiß die Schalker Führungsetage nach den letzten Wochen: Mit Mertcan Ayhan hat die Knappenschmiede mal wieder ein absolutes Top-Talent hervorgebracht.