Schalke-Trainer Muslic verrät es: Juwel-Durchbruch steht unmittelbar bevor

Die Hoffnung ist zurück beim FC Schalke 04! Eine gelungene Transferphase, gute Ergebnisse zum Saisonstart, die Handschrift des neuen Trainers schon zu erkennen – und auch die Eigengewächse bereiten Königsblau wieder Freude.

Vitalie Becker hat sich festgespielt, Max Grüger mischt weiter vorne mit und die nächsten Knappenschmiede-Juwele scharren dahinter schon mit den Hufen. Einem könnte schon sehr bald der Durchbruch bevorstehen, verrät Miron Muslic jetzt.

Schalke-Juwel kurz vor dem Durchbruch

Zweimal durfte er schon für die Profis der Knappen ran. Viele weitere Einsätze sollen noch folgen. Mertcan Aydin nach dem Abgang von Talyan Bulut als das vielleicht heißeste Eisen aus dem eigenen Nachwuchs. Und der könnte jetzt richtig durchstartet. Schon länger trainiert er bei den Profis mit, bietet sich dort an. Nun bewies er sein irres Talent auch beim Testspiel gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach.

Die Partie ging zwar 0:2 verloren, dennoch war Muslic größtenteils zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. Und das größte Sonderlob holte sich Mertcan Ayhan ab. Der durfte über die gesamten 90 Minuten ran und machte seine Sache so gut, dass sein Trainer wieder ins Schwärmen geriet. Dabei verriet Muslic: „Mertcan ist extrem nah dran an der ersten Mannschaft. Es ist gar nicht so einfach, sich gegen Haris Tabakovic durchzusetzen, aber er hat es sehr gut gemacht.“

„Hätte gegen Sevilla und Hertha gestartet“

Dann verrät der Trainer von Schalke 04: „Hätte er sich nicht zwölf Stunden vor dem Sevilla-Spiel verletzt, hätte er gegen Sevilla und Hertha gestartet. Umso wichtiger war es für mich, ihn heute über 90 Minuten auf dem Platz zu lassen.“

Darüber freute sich auch Ayhan sehr. „Für mich persönlich war es sehr wichtig, wieder Spielpraxis zu sammeln“, sagte der 18-jährige Innenverteidiger. „Wenn es 90 Minuten sind, umso besser.“