Schalke 04: Juwel wird zum Hoffnungsträger – jetzt haben die Fans nur einen Wunsch

Bei Schalke 04 geht es in dieser Saison um nicht mehr allzu viel. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher, auch nach oben dürfte so gut wie nichts mehr gehen. Zeit zu experimentieren für Trainer Kees van Wonderen?

Abwegig ist dieser Gedanke sicher nicht, schließlich setzte der Übungsleiter von Schalke 04 zuletzt überwiegend auf erfahrene Spieler. Im Saisonendspurt könnten zahlreiche Youngster ihre Chance bekommen. Nun tut sich vor allem ein S04-Jungspund hervor. Die Schalker Fans haben eine klare Forderung!

Schalke 04: Zalazar liefert gegen Groningen

Der jüngste Testspiel-Kick von Königsblau gegen den FC Groningen hatte auf sportlicher Ebene nur wenig zu bieten. Am Ende setzte sich S04 mit 1:0 gegen den niederländischen Erstligisten durch, ohne dabei groß zu glänzen. Van Wonderen setzte derweil überwiegend auf Spieler, die sonst eher als Reservisten fungieren. Vor allem einer konnte seine Chance nutzen: Mauro Zalazar.

Der 19-Jährige überzeugte durch seine Intensität und Einsatzfreude, dazu lieferte er in der Schalker Zentrale in puncto Passspiel ab. Auch bei der U20-Südamerikameisterschaft für Uruguay konnte Zalazar zu Beginn des Jahres glänzen. Auftritte, die dem S04-Juwel Selbstvertrauen geben dürften – und die Fans auf eine große Zukunft hoffen lässt.

Fans begeistert von Zalazar

Auf der Social-Media-Plattform „X“ wittern einige Schalker Anhänger bereits das nächste große Talent in den eigenen Reihen: „Mauro Zalazar wird uns noch viel Freude machen“, schreibt ein Nutzer hoffnungsvoll. Ein anderer User kommentiert: „Wenn jeder die Einstellung von Mauro mitbringen würde, ständen wir nicht da, wo wir stehen“. Geht es nach einigen Fans, darf der 19-Jährige also gerne auch mal im Ligabetrieb ran. Ob van Wonderen das auch so sieht?

Fest stehen dürfte: Der gute Auftritt Zalazars gegen Groningen dürfte auch dem Schalke-Trainer nicht entgangen sein. In einem Saisonendspurt, wo es für Königsblau so gut wie um nichts mehr geht, stellt sich bezüglich eines Zalazar-Einsatzes wohl nur noch eine Frage: Wenn nicht jetzt, wann dann?