Abgang soll forciert werden! Schalke 04 erwägt heftigen Schritt

Schake 04 hält aktuell zahlreiche Spieler in den eigenen Reihen, die Sportvorstand Frank Baumann liebend gerne loswerden würde. An vorderster Front stehen in dieser Causa Profis wie Amin Younes, Ibrahima Cisse und Henning Matriciani.

Vor allem bei Letzterem ist die Situation verzwickt. Der Verteidiger besitzt einen gut dotierten Vertrag, den er sportlich allerdings überhaupt nicht rechtfertigen kann. Allerdings weiß Matriciani auch: Dieses Geld wird er bei einem Wechsel definitiv nicht noch einmal bekommen. Muss S04-Boss Baumann jetzt durchgreifen?

Schalke 04 erwägt Abfindung bei Matriciani

Knapp ein Jahr läuft Matricianis Kontrakt in Gelsenkirchen noch. Trotz dessen scheint man auf Schalke jetzt alles daran setzen zu wollen, den 25-Jährigen vor die Tür zu setzen (hier mehr). Denn wie die „WAZ“ berichtet, soll die Schalker Chefetage nun sogar dazu bereit sein, dem Spieler eine Art Abfindung zu zahlen.

Das Modell würde im Falle eines Wechsels wie folgt aussehen: Unterschreibt Matriciani seinen Vertrag bei seinem neuen Arbeitgeber, wird Schalke 04 ihm die Differenz zu seinem neuen Gehalt zahlen. Heißt im Umkehrschluss: Verdient der Rechtsverteidiger bei seinem neuen Klub insgesamt 200.000 Euro weniger als auf Schalke, wird Königsblau ihm diese Summe als Abfindung überweisen.

Keine Interessenten für Matriciani

Für S04 wäre ein solches Szenario sicher als Erfolg zu verzeichnen, schließlich würde man so zumindest etwas Gehaltskosten einsparen. Doch ist ein solcher Deal wirklich realistisch? Fest steht: Berichte über etwaige Interessenten an Matriciani taten sich zuletzt nicht hervor.

Dazu kommt: In den kommenden Tagen werden auch die letzten lukrativen Transferfenster in Europa schließen. In Belgien sind schon jetzt keine Neu-Verpflichtungen mehr möglich, am 12. September ziehen dann auch Griechenland und die Türkei nach. Ein Abgang Matricianis wird für Schalke 04 also zur Mammutaufgabe unter Zeitdruck.

