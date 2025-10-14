Nach Manga-Rauswurf – nächste Personal-Hammer bei Schalke 04 stehen bevor

Der Rauswurf von Ben Manga sorgte vor einigen Wochen für Aufsehen. Der einstige Kaderplaner von Schalke 04 hat beim Revierklub für viel Chaos gesorgt, das Sportvorstand Frank Baumann nun zu beseitigen versucht.

Dazu gehört auch eine Entscheidung in Sachen Scouts. Denn Manga hatte bei seiner Ankunft im Sommer 2024 eine Handvoll seiner Talentspäher mitgebracht. Nun herrscht Klarheit um ihre Zukunft bei Schalke 04.

Schalke 04 trennt sich von fast allen Manga-Scouts

Demnach sollen von den insgesamt acht Manga-Scouts so gut wie alle den Verein verlassen. Das berichtet die „Sport Bild„. Einzig bei denjenigen Mitarbeitern, die von Gelsenkirchen aus arbeiteten und für Schalke 04 scouteten, besteht noch eine Restchance, dass sie Königsblau erhalten bleiben. Das dürfte allerdings nur bei ein bis zwei Scouts der Fall sein.

Bei all den anderen Scouts, die aus dem Ausland arbeiteten und bislang nur einmal auf Schalke zu gegen waren, ist eine Trennung jedoch sicher. Durch ihren Arbeitsstandort dürften sie schlichtweg nicht mehr zu neuen Philosophie von Schalke 04 passen, die Baumann implementieren will.

Keine hohen Abfindung nötig

Die gute Nachricht aus Sicht von Königsblau: Anders als bei dem Rauswurf von Manga werden für dessen Scouts keine hohen Abfindungen fällig. Sie alle haben bei ihrer Anstellung lediglich Dienstleistungsverträge unterschrieben, sodass sie mehr oder weniger ohne große Kopfschmerzen gekündigt werden können.

Für S04 gilt es nun, diese frei gewordenen Scouting-Stellen möglichst schnell nachzubesetzen. Baumann dürfte dabei vor allem auf solche Personalien setzen, die sich ebenfalls mit dem neuen Schalker Daten-Scouting identifizieren können.