Schalke 04: Schneider stinksauer wegen Schiedsrichter-Entscheidungen – „Wenn das ein Elfmeter ist...“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Schiedsrichter-Wut bei Schalke 04!

Im Krisengipfel erkämpfte sich die Baum-Elf ein 2:2-Unentschieden bei Mainz 05, arbeitet trotzdem weiter am Sieglos-Rekord (jetzt 23 Spiele kein Sieg).

Schalke 04: Schiedsrichter-Wut bei Schneider und Baum

Doch die Wut von Schalke 04 richtete sich nach dem Spiel vor allem auf Schiedsrichter Patrick Ittrich – und seinen Kollegen Tobias Reichel als VAR im Kölner Keller.

„Es reicht irgendwann“, tobte Schalke-Manager Jochen Schneider nach dem Spiel am Sky-Mikro.

Jochen Schneider haderte mit dem Schiedsrichter. Foto: imago images

Was ihn so auf die Palme brachte?

Beim ersten Elfmeter nach sechs Minuten stimmte Schneider noch zu („50:50-Elfmeter“). Doch das Foul von Schalkes Ozan Kabak an Mainz-Stürmer Mateta kurz vor der Halbzeitpause brachte Schneider endgültig zum Kochen.

Schneider: „Wir fühlen uns schlecht behandelt“

„Wenn das ein Elfmeter ist...“, winkte Schneider ab. Er habe vielmehr ein Foul von Mateta an Kabak gesehen. Die TV-Bilder zeigen jedenfalls Matetas Hand in Kabaks Gesicht. Der Ärger von Schneider also durchaus nachvollziehbar. „Das Zweite ist eine krasse Fehlentscheidung. Das kam genau in einer Phase, wo wir am Drücker sind. Wir fühlen uns schlecht behandelt, benachteiligt“, so Schneider, der sich mehr Aufmerksamkeit im Kölner Keller wünscht.

Schiedsrichter Patrick Ittrich zog sich den Ärger der Schalker zu. Foto: imago images

Doch auch eine Szene im gegnerischen Strafraum sorgte für Unmut. „Wenn er die Szene sieht, wird der Puls nicht weniger werden“, sagte Sky-Experte Dietmar Hamann mit Blick auf ein Trikotziehen von Niakhaté gegen Paciencia.

Hallo???? Was mit Elfmeter? Wie viel ziehen noch? #M05S04 — Funkyhunter (@FUNKYHUNT3R) November 7, 2020

Baum: „Den zweiten Elfmeter darfst du nicht geben“

Auch S04-Coach Manuel Baum haderte im Sky-Interview mit dem Schiedsrichter. „Grundsätzlich habe ich Riesenrespekt vor Schiedsrichtern. Ich schätze auch Herrn Ittrich. Das ist ja nicht nur der Schiedsrichter. Aber den zweiten Elfmeter darfst du nicht geben. Wenn das ein Videoassistent nicht sieht... ich muss aufpassen, dass ich nichts falsches sage“, erklärte Baum und sprach von „Ungeheuerlichem“.

Baum hatte sich sogar die Gelbe Karte abgeholt. Warum? „Ich glaube, es war kumuliert, weil ich meinen Unmut geäußert habe, akustisch etwas lauter.“ Immer wieder hörte man ihn über die Außenmikros schimpfen: „So ein Scheißdreck!“

Er habe sich doch etwas „auf die Zunge“ beißen müssen, nicht noch was anderes zu sagen, angesichts dessen, was seinem Team widerfahren sei.

Immerhin nach dem Spiel gab es Shakehands zwischen Baum und Ittrich.

