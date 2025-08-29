Schalke-Held mit bitterem Rückschlag! Muss S04 auf IHN verzichten?

Es war ein euphorischer Start für Schalke. Nach dem Sieg im Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga gegen Hertha BSC (2:1) folgte ein Rückschlag gegen den 1. FC Kaiserslautern am Betzenberg (o:1). Doch das Derby am Wochenende gegen den VfL Bochum (2:1) brachte Königsblau wieder auf Kurs.

Der Held des Spiels hat einen Vor- und Nachnamen: Bryan Lasme. Der sicher geglaubte Flop der vergangenen Saison wurde zum absoluten Matchwinner. Doch nun erleidet der Stürmer einen bitteren Rückschlag.

Fällt Lasme für Schalke aus?

Die Trainingswoche von Schalke 04 läuft aktuell auf Hochtouren, mit Fokus auf das Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden. Der Aufsteiger, der am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld erfolgreich war (2:1), wird mit vollem Selbstbewusstsein auf Schalke warten.

Ob Bryan Lasme mitwirken kann, ist jedoch unklar. Wie Königsblau offiziell mitteilte, fehlte der 26-Jährige am Mittwoch (27. August) im Mannschaftstraining. Stattdessen absolvierte er nur eine individuelle Einheit.

Neben Lasme fehlten weitere Stars

Einen konkreten Grund für seine Abwesenheit nannte S04 nicht. Neben Lasme war auch Peter Remmert nur im Individualtraining zu sehen. Zudem fehlte Moussa Sylla komplett. Bei Sylla gab Schalke jedoch genauere Infos: Magen-Darm-Beschwerden zwangen den wichtigen S04-Stürmer zur Pause.

Ob es sich bei Lasme und Remmert nur um Vorsichtsmaßnahmen handelt, bleibt offen. Schalke-Fans hoffen auf schnelle Genesung, besonders bei Lasme, der nach einer schwierigen letzten Saison endlich zur Form zu finden scheint. Ein Ausfall des Angreifers wäre ein bitterer Rückschlag – auch für Miron Muslic. Der neue S04-Trainer hat in Lasme einen idealen Joker für sich gefunden, auf den er zu Beginn der Saison bislang immer wieder zurückgriff. Ein Ausfall wäre daher besonders bitter.