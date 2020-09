Schalke 04: Krisengipfel gegen Werder! Wird DIESER Rückkehrer jetzt zum Hoffnungsträger?

am 22.09.2020 um 20:03

Gelsenkirchen. Wenn am Samstag der Schalke 04 auf Werder Bremen trifft, steht für beide Seiten viel auf dem Spiel.

Nachdem 0:8 wird David Wagner das Verlierer-Team wohl umstellen. Auch notgedrungen. Denn Suat Serdar wird gegen Bremen nach seiner Verletzung gegen die Bayern definitiv ausfallen.

Schalke 04: Rückkehr von Omar Mascarell steht bevor

Zum Hoffnungsträger könnte daher ausgerechnet einer werden, der am vergangenen Wochenende noch in Schalkes U23 gespielt hat. Die Rede ist von Capitano Omar Mascarell.

Der hatte sich im Februar einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zugezogen und war ein halbes Jahr ausgefallen. In der vergangenen Woche kehrte der Spanier zurück ins Mannschaftstraining. Ein Einsatz gegen die Bayern kam noch zu früh.

Stattdessen feierte Mascarell ein gelungenes Comeback beim 2:0-Sieg der Schalker U23 gegen den SV Rödinghausen. Immerhin Regionalliga-Meister in der vergangenen Saison.

David Wagner schaute am Samstag bei der U23 vorbei. Foto: imago images

Mascarell feiert Comeback unter Wagners Augen

60 Minuten ackerte Mascarell im neuen Parkstadion, dass jetzt offiziell als Heimstätte der kleinen Knappen zugelassen ist. David Wagner schaute mit dunkler Sonnenbrille am Seitenrand genau zu. Denn mit Nassim Boujellab, Can Bozdogan, Levent Mercan und Nick Taitague standen weitere Kicker aus dem Lizenzspielerteam in der Startelf.

Gegen Werder könnte Mascarell nun in den Kader zurückkehren. Ob Wagner ihm schon einen Startelf-Einsatz zutraut? Oder doch nochmal Alessandro Schöpf, der in München für den verletzten Serdar eingewechselt wurde, das Vertrauen schenkt? Es wird die Trainingswoche zeigen.

Omar Mascarell könnte auf Schalke ein Comeback feiern. Foto: imago images

Neben Mascarell konnte sich übrigens noch ein zweiter Schalker bei der U23 eine Extra-Brise Selbstvertrauen holen. Nassim Boujellab erzielte beim 2:0-Sieg beide Tore. Nicht auszuschließen, dass er dieses Selbstbewusstsein am Samstag mit in die große Arena nehmen darf. Es würde den angeschlagenen Knappen gewiss gut tun.