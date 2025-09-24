Schalke-Ikone mit wilder Ansage – „Mich stört, dass die Fans gefährlich sind“

Sechs Spiele, vier Siege, zwölf Punkte – so gut wie lange nicht mehr ist der FC Schalke 04 in eine neue Saison gestartet. Statt wie in den Jahren zuvor gleich im Keller zu hängen, hat Miron Muslic der Mannschaft Leben eingehaucht. Die Stimmung, besonders bei den Fans, ist gut. Zu gut?

Diese Sorge treibt S04-Legende Klaus Fischer umher. Auf Schalke ist es kein unbekanntes Phänomen, dass die Stimmung schlagartig und bei den kleinsten Ereignissen kippen kann. Deshalb findet er den Weg der Verantwortlichen genau richtig.

Schalke auch in Magdeburg erfolgreich

Es war die Show des Kenan Karaman. Mit einem Doppelpack zeigte der Kapitän abermals, dass sich die Knappen auf ihn verlassen können. Der Lohn: ein 2:0-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg, der im Gegensatz zu den Knappen gerade am Tabellenende versinkt.

S04 jedoch hat Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Gerade mal einen Punkt liegt man hinter dem Trio Darmstadt, Elversberg und Hannover. „Ich glaube, das kann sich sehen lassen“, sagt Fischer daher im YouTube-Format „Fussball Legenden Talk“. Kein Wunder, dass bei den Schalke-Anhängern erste Träume nach einer Bundesliga-Rückkehr aufkeimen. Doch das sieht die S04-Legende als potenzielle Gefahr.

Mahnung an die Fans

„Mich stört, dass die Fans gefährlich sind“, sagt er dahingehend. „Die erwarten wahrscheinlich schon wieder zu viel!“, formuliert er seine Befürchtung. Auch er weiß: Kommen jetzt mal ein oder zwei schwache Auftritte, könnte in Gelsenkirchen schon wieder alles kaputt geredet werden, weil zuweilen gedanklich schon der Aufstieg gebucht wurde.

Deshalb findet er die Herangehensweise der Vereinsverantwortlichen genau richtig. „Jetzt sind wir oben, jetzt haben wir ein Heimspiel. Die Euphoriebremse muss da sein. Das machen der Verein und der Trainer auch, was genau richtig ist“, so Fischer.

Greuther Fürth sei für Schalke alles andere als ein leichter Gegner. Da brauche es volle Konzentration und keine Ablenkung durch verfrühte Träume.